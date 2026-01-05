Божићна порука митрополита Хризостома: Славећи Божић молимо се за мир Божији

Извор:
Славећи Божић молимо се Богу сви, прије свега, за мир Божији у нама самима, у нашим породицама, заједницама, а потом и за мир цијелог свијета, поручио је данас Његово високопреосвештенство митрополит дабробосански Хризостом.
- Подсјећамо на трајну божићну поруку који су анђели божији објавили пјесмом – "Слава Богу на висинама, мир на земљи, међу људима добра воља". Дакле, ово је порука и сјеверу, и југу, и истоку, и западу, и цијелом свијету. Нема веће ни узвишеније поруке од ове божанске - навео је митрополит Хризостом у Божићној поруци.
Владика Хризостом је изразио жалост што се цијела планета ускомешала, напомињући да се свијет узнемирио готово ратовски.
- Темељи свјетског мира и темељне вриједности мирног свјетског поретка потресли су се. Узрок томе је горди човјек, односно, конкретни људи и заједнице које намећу дискриминације и сегрегације у свијету. Институционално се као никад раније крше основна људска, национална и вјерска права појединаца, право на живот и слободу појединаца, група и народа - рекао је митрополит дабробосански.
Владика Хризостом је истакао да је, уз молитве Богу, дародавцу свих добара, за божански мир, неопходно упутити вапаје и поруке лидерима овог свијета да, умјесто непрестане пријетње и сукоба, развију међусобну добру вољу и отворе коридоре дијалога како би обновили мир у свијету у успоставили мирољубиви свјетски поредак.
- Подсјећамо их да добро промисле и схвате да стоје пред живим и свевидјећим Богом пред историјом и судом цијелог свијета. Молимо се и за постојаност светих Божијих цркава и дејство њихово. Браћо и сестре, живимо у времену када људска гордост и надменост појединца надвладава вољу Божију - рекао је Његово високопреосвештенство.
Митрополит Хризостом је позвао на јединство светих Божијих цркава које се заснива на божанском миру и љубави.
- На нашу жалост, јединство наше православне цркве је дубоко и тешко пољуљано. Потребна нам је молитва свих за јединство наше православне цркве и посебно се молимо за мир и добру вољу међу самим нашим народом. Нека наша вјера у Бога и љубав према Богу и ближњему надвладају све наше међусобне омрзлине - рекао је владика Хризостом.
Он је апеловао за више међусобног поштовања и рјешавање свих међусобних замјерки, политичких разлика у духу толеранције, водећи рачуна да се сачува част и достојанство свакога, па и оног најмањег.
Владика Хризостом је указао на то да је Божић чудесна тајна коју сам Бог приготови.
- Исус Христос, о којем се прича и проповиједа више од 2.000 година, није био обичан човјек као сваки од нас, рођен од жене, већ оваплоћени Син Божији, који је истовремено ријеч Божија и љубав Божија. Управо у тој чињеници лежи божанска и натприродна величина овог празника и доживљаја - рекао је митрополит Хризостом.
Критикујући комерцијализацију Божића, митрополит Хризостом је истакао да ништа што је Божије и божанско не смије бити предмет и простор комерцијализације, а понајмање празник Христовог рођења.
- Гледамо како по нашим градовима и варошицама подигоше по трговима, авенијама и улицама мале и симпатичне градиће трговања и богаћења. И тако нагрдисмо чистоту празника Божића и претворисмо га у вријеме зараде и профита. Користим прилику да себе и све нас подсјетим како је то мрско пред Богом - рекао је владика Хризостом.
Његово високопреосвештенство је истакао да здрава и позитивна критика треба да буде од користи да се исправе грешке обичаја и лоших традиција, те да је неопходно одбацити све што не иде уз Божић и божићно славље.
- Ништа не претпоставимо Богомладенцу Исусу Христу. Славимо га и величајмо у скромности и простоти својој, добротом срца свог и љубављу према Богу и ближњему. У ове празничне дане будимо пажљиви и осјетљиви према све више осиромашеном народу, према људима који се чудом чуде и питају јесу ли ово те вриједности за које смо се борили - рекао је митрополит Хризостом.
Владика Хризостом је апеловао на све да, колико год могу, помогну једни другима у превазилажењу егзистенцијалних тешкоћа српског народа.
- Нека нам је срећан и благословен Божић, да га са радошћу и весељем дочекамо, прво у нашим срцима, у нашим светим храмовима и домовима. Не дочекујемо само празник и празничне обичаје и традиције већ истински дочекујемо самог Христа и Господа, који се поново као љубав Божија рађа у срцима нашим - навео је митрополит Хризостом.
Митрополит дабробосански позвао је све да отворе своја срца и домове за Христа Господа, који ће доћи као ближњи и даљњи, са традиционалним божићним поздравом: "Мир Божији, Христос се роди!".
