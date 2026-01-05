Logo
Ванредна ситуација због отежаног снабдијевања струјом

СРНА

05.01.2026

15:25

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica
Фото: АТВ

Градски штаб за ванредне ситуације Лознице данас је прогласио ванредну ситуацију на подручју града због отежаног снабдијевања струјом.

Ова одлука донесена је да би се спријечило угрожавање безбједности грађана и обезбиједило нормално функционисање живота, саопштено је из Градске управе.

Ненад Стевандић-24102025

Република Српска

Стевандић: Значајно што се велике ствари раде заједно са Србијом

Директор лозничке "Електродистрибуције" Дарко Карапанџић рекао је да је снабдијевање електричном енергијом у појединим приградским насељима отежано, али и истакао да су све расположиве екипе на терену настоје отклонити кварове.

У градском путарском предузећу навели су да су сви путни правци прве категорије проходни и да се снијег чисти у складу са приоритетима.

Loznica

vanredno stanje

