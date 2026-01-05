Logo
Познато стање држављанина БиХ који је повријеђен у ноћном клубу у Швајцарској

Извор:

СРНА

05.01.2026

15:00

Познато стање држављанина БиХ који је повријеђен у ноћном клубу у Швајцарској
Фото: screenshot / x / SuisseAlert

Амбасадор БиХ у Швајцарској Боро Бронза изјавио је да се опоравља држављанин БиХ који је повријеђен у пожару у познатом швајцарском скијалишту Кран-Монтана у новогодишњој ноћи.

"Особа је, срећом, на путу опоравка, уз неопходне реконструктивне операционе захвате", рекао је Бронза.

Он је навео да је утврђен идентитет повријеђене особе, али да не може дати никакве додатне информације без консултација са њеном породицом.

"Швајцарске институције и даље стоје иза раније саопштених цифара - 40 мртвих, 119 повријеђених. Процес идентификације свих жртава је јуче завршен", рекао је амбасадор БиХ у Швајцарској.

Према његовим ријечима, међу погинулима је 21 швајцарски држављанин, те 19 странаца, од којих највише Француза и Италијана. Велика већина жртава су млади људи од 14 до 25 година.

