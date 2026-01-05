Ко може радити током божићних празника и Дана Републике у Бањалуци

05.01.2026
14:20
Коментари:0
Предузетници који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача, и њихове продаје, трговински објекти типа "драгстор" и трговински објекти у аутобуским и жељезничким станицама и на бензинским пумпним станицама моћи ће радити у петак, 9. јануара, 00 - 24.
Тог дана ће у времену од осам до 21 час моћи радити и трговине на мало погребном опремом.
У дане републичких празника не раде републички органи и организације, органи јединице локалне самоуправе, предузећа, установе и друге организације и лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности.
"У дане православног Божића, који је по Закону о празницима Републике Српске вјерски празник, за вјернике православне вјероисповијести, нерадни дани биће уторак, 6. јануар - Бадњи дан, и сриједа, 7. јануар - Божић. Радници православне вјероисповијести имају право на плаћени изостанак са радног мјеста у те дане", навели су из Градске управе.
Хроника
МУП Српске издао упозорење за грађане
Због обиљежавања божићних празника и Дана Републике Српске, Градска управа Града Бањалука неће радити у уторак и сриједу, 6. и 7, као ни 9. јануара 2026. године.
Из Одјељења за општу управу напомињу да ће у те дане за евентуалне хитне случајеве - случајеве смрти лица, чији је упис у МК умрлих неодложан ради превоза тијела ван територије БиХ, бити организовано телефонско дежурство матичара.
"Матичари се могу контактирати 6, 7. и 9. јануара у термину од осам до 13 часова путем телефона број: 051/244-444. За сваки дан дежурства позив ће бити прослијеђен дежурном матичару", навели су из Градске управе.
Најновије
Најчитаније
15
08
15
00
14
57
14
49
14
43
Тренутно на програму