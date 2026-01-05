МУП Српске издао упозорење за грађане

05.01.2026
Министарство унутрашњих послова Републике Српске упозорава грађане на опасност употребе пиротехничких средстава и незаконите употребе оружја, истичући да је у протеклим празничним данима полицији пријављено да је једно малољетно лице лакше повријеђено неправилним руковањем петардама.
Из МУП-а су подсјетили да је у току превентивна кампања "Славимо одговорно" и упозорили да игре са петардама нису безазлене и посебно су опасне за дјецу која не знају правилно њима руковати.
"Апелујемо да грађани предстојећи празник прославе мирно, достојанствено и у складу са законом, да поштују саобраћајне прописе, избјегавају употребу алкохола приликом управљања возилима, те да одговорним понашањем допринесу личној и општој безбједности", речено је Срни у МУП-у Српске.
Из МУП-а су истакли да поводом предстојећих божићних празника полиција предузима појачане мјере и активности с циљем очувања јавног реда и мира, безбједности грађана и њихове имовине, те несметаног одвијања саобраћаја.
Појачане активности реализују се посебно посредством појачаног присуства полицијских службеника на улицама, трговима и осталим мјестима окупљања грађана, интензивним контролама учесника у саобраћају, са акцентом на санкционисање вожње под дејством алкохола и осталих психоактивних супстанци и прекорачење брзине, те заштитом имовине грађана и превенцијом кривичних дјела.
Појачан је и надзор угоститељских објеката и мјеста јавног окупљања, као и превентивне активности усмјерене на спречавање нарушавања јавног реда и мира, злоупотребе пиротехничких средстава и осталих противправних понашања.
