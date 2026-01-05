Logo
Због дроге ухапшено девет особа

АТВ

05.01.2026

Због дроге ухапшено девет особа
Бањалучка полиција у протеклих пет дана ухапсила је девет особа због кривичних дјела и прекршаја из области злоупотребе наркотика.

Како је саопштено из ПУ Бањалука З.П. и Н.Х. из тог града ухапшени су због сумње да су починили кривична дјела неовлаштена производња и промет дрогом и недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.

”По наредби Основног суда у Бањалуаци извршени су претреси на три локације при чему је пронађена и одузета вага за прецизно мјерење, аутоматска пушка са оквиром и муницијом и други предмети које се могу довести у везу са извршењем наведених кривичних дјела”, саопштила је ПУ Бањалука.

Због прекршаја, одосно посједовања наркотика ухапшени су С.М. Н.П. и Н.Р. сви из Бањалуке, Б.Ч. из Црне Горе и Д.Д. из Аустрије.

”Код С.М. и Д.Д. пронађена је и одузет бијели прах налик кокаину, а код Н.П. Н.Р. и Б.Ч. пронађена и одузета марихуануа”, наводе у полицији.

Додају да су М.Р. и Д.Ш. оба из Бањалуке ухапшени јер су приликом саобраћајне контроле одбили тестирање на присуство дроге у организму.

