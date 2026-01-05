Због дроге ухапшено девет особа

Извор:
АТВ
05.01.2026
11:32
Коментари:0
Бањалучка полиција у протеклих пет дана ухапсила је девет особа због кривичних дјела и прекршаја из области злоупотребе наркотика.
Како је саопштено из ПУ Бањалука З.П. и Н.Х. из тог града ухапшени су због сумње да су починили кривична дјела неовлаштена производња и промет дрогом и недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.
”По наредби Основног суда у Бањалуаци извршени су претреси на три локације при чему је пронађена и одузета вага за прецизно мјерење, аутоматска пушка са оквиром и муницијом и други предмети које се могу довести у везу са извршењем наведених кривичних дјела”, саопштила је ПУ Бањалука.
Због прекршаја, одосно посједовања наркотика ухапшени су С.М. Н.П. и Н.Р. сви из Бањалуке, Б.Ч. из Црне Горе и Д.Д. из Аустрије.
”Код С.М. и Д.Д. пронађена је и одузет бијели прах налик кокаину, а код Н.П. Н.Р. и Б.Ч. пронађена и одузета марихуануа”, наводе у полицији.
Додају да су М.Р. и Д.Ш. оба из Бањалуке ухапшени јер су приликом саобраћајне контроле одбили тестирање на присуство дроге у организму.
Најновије
Најчитаније
15
14
15
08
15
00
14
57
14
49
Тренутно на програму