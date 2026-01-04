Logo
Мјештани бањалучког села Станивуковићу: Погледајте своју срамоту

Аутор:

Стеван Лулић

04.01.2026

16:36

Коментари:

1
Снијег у Баралићима
Фото: Уступљена фотографија

Мјештани села Баралићи обратили су се редакцији АТВ-а огорчени због немара градских служби које је снијег,као и много пута досада изненадио, и одсјекао ово мјесто од остатка свијета.

Они су послали поруку градоначелнику Драшку Станивуковићу и осталим, како кажу, властодршцима да је срамота што се хвале како су бољи од својих претходника, а заправо показују управо супротно.

Vatrogasci

Србија

Запалила се бандера, ватра захватила радњу - ВИДЕО

"Ми немамо другог начина осим да преко вас, који сте нам ево већ три пута својим објавама помогли, да подсјетимо наш град Бањалуку да и овдје живе људи, а не стока. Једноставно нам не дају могућност да живимо и функционишемо као сав нормалан народ у нашем окружењу", рекао је за АТВ један од мјештана.

На снимку који су нам послали види се како су путеви у Баралићима потпуно неочишћени, а мјештани иронично поручују да овим видеом желе надлежнима да дочарају "зимску идилу".

"Ми смо овдје на три километра од Бањалуке. Бањалука је оно доле у рупи, у магли што се види, гдје се праве ове памп трек стазе. Ми немамо памп трек стазе, али имамо ове боб стазе, па да виде како то изгледа јер су рекли да спремно дочекују зиму", каже један становник села показујући на неочишћен локални пут.

Policija Srbija Mladenovac

Србија

МУП издао аларм: Не излазите из куће ако баш не морате

"Кад већ троше наше паре, могли су мало да очисте ове путеве да можемо да дођемо до града, да не морамо да ломимо, ноге, руке, кичме. Овдје има пуно дјеце, пуно старих. Ружна слика, ружно за градоначелника. Надам се да ће ово доћи до тих градских властодржаца да виде ову своју срамоту, овај свој нерад и немар. да их буде срамота кад кажу да су бољи од својих претходника", додао је он.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Тагови:

Бањалука

Снијег

Драшко Станивуковић

Коментари (1)
