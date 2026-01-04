Logo
Large banner

Жељко Митровић открио колике су плате на Пинку

Извор:

Телеграф

04.01.2026

15:49

Коментари:

0
Жељко Митровић открио колике су плате на Пинку
Фото: Željko Mitrović/ YouTube

Жељко Митровић, власник и директор Телевизије Пинк, гостовао је јутрос у емисији Ново јутро, гдје је говорио о актуелним пословним подухватима и стању на домаћем медијском тржишту, али и другим темама.

Том приликом осврнуо се на тренутно стање на његовој телевизији и на плате запослених на Пинку.

Он је открио колико износе, али и чему се нада у текућој години:

Тренутно је просјечна плата 125.000, али се надамо да ће током 2026. године доћи до 150.000.

lovor lovorov list pixabay

Савјети

Да ли ловоров лист испод отирача доноси новац?

Контекст реорганизације

Митровићева изјава долази у контексту недавне приче о отказима на Пинку, о којима је сам говорио у јавности, истичући да су резови дио шире реорганизације пословања и прилагођавања тржишним условима.

Како је тада поручио, циљ је дугорочна стабилност компаније и јачање финансијског положаја запослених, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

Жељко Митровић

plate

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Теа признала због чега често плаче: Ухвате ме живци, сама шишам шишке

Сцена

Теа признала због чега често плаче: Ухвате ме живци, сама шишам шишке

4 ч

0
Александра Пријовић пјевачица

Сцена

Александра Пријовић: Скоро сви су ме заборавили када сам била трудна

5 ч

0
Леонардо Дикаприо заглављен на познатом острву

Сцена

Леонардо Дикаприо заглављен на познатом острву

6 ч

0
Нова правила у ''Звездама Гранда'': Ево шта такмичарима треба за пролаз

Сцена

Нова правила у ''Звездама Гранда'': Ево шта такмичарима треба за пролаз

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

33

Најскупљи квадрат стана у овом граду иде и до 6.818 евра

18

27

Јелена Карлеуша изазвала пожар, штета огромна

18

20

Дуге колоне путничких возила на граничним прелазима

18

12

Сузана Манчић открила детаље орошавања полног органа

18

05

Дио Бијељине поново без гријања

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner