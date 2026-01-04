Жељко Митровић открио колике су плате на Пинку

Извор:
Жељко Митровић, власник и директор Телевизије Пинк, гостовао је јутрос у емисији Ново јутро, гдје је говорио о актуелним пословним подухватима и стању на домаћем медијском тржишту, али и другим темама.
Том приликом осврнуо се на тренутно стање на његовој телевизији и на плате запослених на Пинку.
Он је открио колико износе, али и чему се нада у текућој години:
Тренутно је просјечна плата 125.000, али се надамо да ће током 2026. године доћи до 150.000.
Митровићева изјава долази у контексту недавне приче о отказима на Пинку, о којима је сам говорио у јавности, истичући да су резови дио шире реорганизације пословања и прилагођавања тржишним условима.
Како је тада поручио, циљ је дугорочна стабилност компаније и јачање финансијског положаја запослених, преноси Телеграф.
