Леонардо Дикаприо заглављен на познатом острву

04.01.2026
Леонардо Дикаприо није могао да присуствује додјели награда у Palm Springsu јер је остао заглављен на познатом острву због ситуације у Венецуели.
Глумац Леонардо Дикаприо је требало да прими Desert Palm Achievement Award за улогу у филму "Једна битка за другом", међутим магазин "Variety" је сазнао да оскаровац није могао да напусти Сент Бартс због рестрикција ваздушног саобраћаја у региону након међународног сукоба.
Дикаприо је раније фотографисан на одмору са породицом и пријатељима, укључујући Џефа Безоса и Лорен Санчез, пред Нову годину.
"Леонардо Дикаприо није у могућности да нам се придружи лично вечерас због неочекиваних проблема у путовању и затвореног ваздушног простора", изјавио је портпарол Palm Springs International Film Festivala те додао:
"Иако ће нам недостајати, част нам је да препознамо његов изузетан рад и трајни допринос кинематографији. Његов таленат и посвећеност овом занату настављају да инспиришу, и са задовољством ћемо му додијелити Desert Palm Achievement Award večeras вечерас."
Међународни аеродром Palm Springs објавио је на платформи Икс да су поласци заустављени. Саопштење гласи:
"Проблем са контролом ваздушног саобраћаја FAA утиче на јужну Калифорнију данас. Поласци су тренутно заустављени. Авиони и даље могу да слете, али неки доласци су преусмјерени и очекују се кашњења. Ово није специфично за PSP и утиче на више аеродрома у SoCal региону. Путници треба да се информишу директно код своје авио-компаније. PSP ће дијелити ажурирања по потреби".
У суботу ујутру, предсједник Доналд Трамп објавио је да су венецуелански предсједник Николас Мадуро и његова супруга ухапшени након ноћне војне операције, преноси "б92".
