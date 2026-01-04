Logo
Леонардо Дикаприо заглављен на познатом острву

Б92

04.01.2026

12:32

Фото: Таnjug

Леонардо Дикаприо није могао да присуствује дод‌јели награда у Palm Springsu јер је остао заглављен на познатом острву због ситуације у Венецуели.

Глумац Леонардо Дикаприо је требало да прими Desert Palm Achievement Award за улогу у филму "Једна битка за другом", међутим магазин "Variety" је сазнао да оскаровац није могао да напусти Сент Бартс због рестрикција ваздушног саобраћаја у региону након међународног сукоба.

Дикаприо је раније фотографисан на одмору са породицом и пријатељима, укључујући Џефа Безоса и Лорен Санчез, пред Нову годину.

"Леонардо Дикаприо није у могућности да нам се придружи лично вечерас због неочекиваних проблема у путовању и затвореног ваздушног простора", изјавио је портпарол Palm Springs International Film Festivala те додао:

"Иако ће нам недостајати, част нам је да препознамо његов изузетан рад и трајни допринос кинематографији. Његов таленат и посвећеност овом занату настављају да инспиришу, и са задовољством ћемо му додијелити Desert Palm Achievement Award večeras вечерас."

crna ruza in memoriam smrt

Фудбал

Преминуо Милорад Косановић

Међународни аеродром Palm Springs објавио је на платформи Икс да су поласци заустављени. Саопштење гласи:

"Проблем са контролом ваздушног саобраћаја FAA утиче на јужну Калифорнију данас. Поласци су тренутно заустављени. Авиони и даље могу да слете, али неки доласци су преусмјерени и очекују се кашњења. Ово није специфично за PSP и утиче на више аеродрома у SoCal региону. Путници треба да се информишу директно код своје авио-компаније. PSP ће дијелити ажурирања по потреби".

У суботу ујутру, предсједник Доналд Трамп објавио је да су венецуелански предсједник Николас Мадуро и његова супруга ухапшени након ноћне војне операције, преноси "б92".

