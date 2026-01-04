Logo
Александра Пријовић: Скоро сви су ме заборавили када сам била трудна

Курир

04.01.2026

12:49

Александра Пријовић пјевачица
Фото: YouTube/Screenshot

Позната пјевачица Александра Пријовић дала је кратак интервју у којем је проговорила о породичним тренуцима у њеном дому док је раније говорила о томе како је била тужна јер су је скоро сви заборавили када је сазнала да је трудна.

Александра Пријовић вратила се својој публици након најљепше паузе када је прошле године остала трудна, а потом је уживала у трудничким данима док није дошла на свијет насљедница Арија.

Како пише "Курир" музичка звијезда, одржала је у рекордном року три концерта, а када се све сабере, у Бару, Загребу и Београду, Прију је уживо слушало преко 50.000 људи.

У паузи од наступа до наступа, Александра је дала кратак интервју у ком је проговорила о породичним тренуцима у њеном дому.

"Филип је одабрао име, мени се јако свидјело. А Аки ју је јако лијепо прихватио, јако је пажљив, брижан према њој, тако да сам јако срећна што је тако, јер рекли су ми како то зна да буде када дође друго дијете, али је он баш добар, добар према њој, диван", рекла је Пријовићева.

Она не крије да и Филип учествује у свим пословима око насљеднице, а не либи се ни да мијења пелене.

"Радио је с Акијем, ради и сада, тако да ту нема проблема", рекла је Александра за Ин Магазин.

Александра је недавно открила да јој се многи нису јавили након што су концерти прошли, а она остала у другом стању.

"Када сам сазнала да сам трудна 95 одсто њих ме је заборавило, јако сам била тужна. Док је свега било сви су били ту, а онда ми је баш било тешко", каже фолк звијезда.

Како је навела, причала је и са неким својим старијим колегама и рекли су јој да је све то тако било и код њих.

"Кажу да се то све дешава, да је то живот, али послије свега онако лијепог када сам требала да будем најсрећнија у животу, ја то нисам била", рекла је Пријовићева.

Александра Пријовић

Пјевачица

