Овако је Тито јео, уживао с мјером

25.01.2026

15:15

Овако је Тито јео, уживао с мјером

Иако се Јосип Броз Тито сматрао великим гурманом који је уживао у доброј храни, понекад је претјеривао, због чега је за њега осмишљен посебан програм исхране.

Детаљи о његовој исхрани и јеловницима описани су у књизи Бранка Трбовића, Титовог дугогодишњег нутриционисте.

Трбовић је провео више од тридесет година са југословенским предсједником, бринући се о његовој исхрани на путовањима, у Бијелом двору, на Брионима, на броду Галеб и у Плавом возу. Своја сећања и јеловнике забиљежио је у књизи Јеловници познатих људи - Како је јео Јосип Броз Тито, јавља београдска телевизија Н1.

Књига није само збирка рецепата, већ пружа и "гурмански" увид у политику и свакодневни живот тог времена, посматрано из перспективе кувара.

На духовит начин описује карактере и прехрамбене навике познатих свјетских и југословенских личности, преноси Б92.

Примјер Титовог цјелодневног јеловника

Доручак: Црна кафа (140 мл), слатка павлака (20 г), бијели хлеб (20 г) и путер (5 г)

Ужина у 11:00: Пилећи желуци у супи (100 г), бијели хлеб (20 г)

Ручак: Телећа прса гратен (120 г) са уљем (5 мл), печен кромпир (50 г), вргањи са сирћетом (20 г), зелена салата (30 г) и црвени купус (30 г) са уљем (5 мл), црни хлеб (20 г)

Десерт: Кнедле са шљивама - шљиве (20 г), кромпир (20 г), брашно (5 г), шећер (5 г), 1/4 јајета

Ужина у 16:00: Јогурт

Вечера: Говеђа супа (150 мл) са пошираним јајетом, ражњићи од пилећег бијелог меса (50 г) и сафаладе (40 г), помфрит (20 г) са уљем (5 мл), салата од киселог купуса (50 г) и киселе паприке (50 г) са уљем (5 мл), јабука (100 г)

Оброк у 21 сат: Сафалада (150 г)

Укупан дневни унос:

Укупно калорија: 1.605 кцал

Протеини: 101,3 г

Масти: 85 г

Угљени хидрати: 145 г

