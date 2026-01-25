Ево гдје радар најчешће "хвата" у Српској

25.01.2026
15:11
Коментари:0
Током 2025. године, Министарство унутрашњих послова Републике Српске наставило је са интензивном примјеном савремених техничких средстава за надзор и контролу саобраћаја, с циљем унапређења безбједности свих учесника у саобраћају и смањења броја саобраћајних несрећа.
У оквиру ових активности, на подручју Републике Српске тренутно је инсталирано укупно 95 стационарних радара.
Током прошле године, стационарни радарски системи „Ekin Spotter“ евидентирали су укупно 324.000 прекршаја прекорачења дозвољене брзине кретања.
Из Министарства унутрашњих послова Републике Српске за Српскаинфо кажу да се као локације са највећим бројем регистрованих прекршаја издвајају магистрални пут М-1104 у мјесту Драгаљевац на подручју Бијељине, магистрални пут М-1115 у мјесту Дрињача на подручју Зворника, магистрални пут М-1105 у мјесту Пољице на подручју Добоја, магистрални пут М-1114 у мјесту Каоштице на подручју Вишеграда, као и магистрални пут М-1101 у мјесту Карановац на подручју Бањалуке.
Поред контроле брзине, током 2025. године значајну улогу у откривању и документовању саобраћајних прекршаја имао је и систем за аутоматско препознавање регистарских таблица (АНПР).
Путем овог система евидентирано је укупно 37.259 прекршаја, а најчешће регистровани прекршај односио се, како су рекли из МУП РС, на истек потврде о регистрацији возила до 30 дана.
Посматрано по територијалној надлежности полицијских управа, највећи број прекршаја евидентиран путем АНПР система забиљежен је на подручју Полицијске управе Бањалука, гдје је регистровано укупно 13.650 прекршаја. Слиједе Полицијска управа Источно Сарајево са 6.422 прекршаја, Полицијска управа Приједор са 4.678, Полицијска управа Добој са 4.460, Полицијска управа Бијељина са 3.279, Полицијске управе Требиње са 1.961, Полицијска управа Зворник са 1.171, Полицијска управа Фоча са 877 и Полицијска управа Мркоњић Град са 761 евидентираним прекршајем.
На подручју Полицијске управе Градишка није било евидентираних прекршаја путем АНПР система, с обзиром на то да на том подручју није инсталиран систем АНПР камера.
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
4 ч2
Друштво
7 ч0
Најновије
Најчитаније
16
35
16
32
16
21
16
18
16
08
Тренутно на програму