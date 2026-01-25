Logo
Large banner

Ево гдје радар најчешће "хвата" у Српској

25.01.2026

15:11

Коментари:

0
Ево гдје радар најчешће "хвата" у Српској

Током 2025. године, Министарство унутрашњих послова Републике Српске наставило је са интензивном примјеном савремених техничких средстава за надзор и контролу саобраћаја, с циљем унапређења безбједности свих учесника у саобраћају и смањења броја саобраћајних несрећа.

У оквиру ових активности, на подручју Републике Српске тренутно је инсталирано укупно 95 стационарних радара.

Током прошле године, стационарни радарски системи „Ekin Spotter“ евидентирали су укупно 324.000 прекршаја прекорачења дозвољене брзине кретања.

Локације радара

Из Министарства унутрашњих послова Републике Српске за Српскаинфо кажу да се као локације са највећим бројем регистрованих прекршаја издвајају магистрални пут М-1104 у мјесту Драгаљевац на подручју Бијељине, магистрални пут М-1115 у мјесту Дрињача на подручју Зворника, магистрални пут М-1105 у мјесту Пољице на подручју Добоја, магистрални пут М-1114 у мјесту Каоштице на подручју Вишеграда, као и магистрални пут М-1101 у мјесту Карановац на подручју Бањалуке.

Поред контроле брзине, током 2025. године значајну улогу у откривању и документовању саобраћајних прекршаја имао је и систем за аутоматско препознавање регистарских таблица (АНПР).

Путем овог система евидентирано је укупно 37.259 прекршаја, а најчешће регистровани прекршај односио се, како су рекли из МУП РС, на истек потврде о регистрацији возила до 30 дана.

Гдје забиљежено највише прекршаја?

Посматрано по територијалној надлежности полицијских управа, највећи број прекршаја евидентиран путем АНПР система забиљежен је на подручју Полицијске управе Бањалука, гдје је регистровано укупно 13.650 прекршаја. Слиједе Полицијска управа Источно Сарајево са 6.422 прекршаја, Полицијска управа Приједор са 4.678, Полицијска управа Добој са 4.460, Полицијска управа Бијељина са 3.279, Полицијске управе Требиње са 1.961, Полицијска управа Зворник са 1.171, Полицијска управа Фоча са 877 и Полицијска управа Мркоњић Град са 761 евидентираним прекршајем.

На подручју Полицијске управе Градишка није било евидентираних прекршаја путем АНПР система, с обзиром на то да на том подручју није инсталиран систем АНПР камера.

Подијели:

Тагови:

Радар

presretači

МУП Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ГАТСО РТ4 фиксна камера за надзор брзине уз пут

Ауто-мото

С које удаљености камере за брзину снимају возила?

2 д

0
Стигли су супер радари: Тешко уочљиви, снимају девет најчешћих прекршаја

Србија

Стигли су супер радари: Тешко уочљиви, снимају девет најчешћих прекршаја

3 д

0
Возачи опрез: Од сутра у Бањалуци "слика" још један радар

Бања Лука

Возачи опрез: Од сутра у Бањалуци "слика" још један радар

3 седм

0
Возачи нашли начин да преваре АНПР камере

Ауто-мото

Возачи нашли начин да преваре АНПР камере

1 мј

0

Више из рубрике

Вјетар "прочистио" загађен ваздух

Друштво

Вјетар "прочистио" загађен ваздух

1 ч

0
Чуда манастира Озрен, мали Леон проговорио

Друштво

Мали Леон проговорио након посјете Острогу: Његовој мајци муслиманске вјероисповијести се јавило у сну!

2 ч

0
Двије кћерке и мајка поријеклом из Турске данас су се крстиле у једном од требињских храмова.

Друштво

Двије кћерке и мајка из Турске Бога нашле у Требињу: Од данас су Јелисавета, Марија и Ана

4 ч

2
Мјерење водостаја ријеке

Друштво

Црвени аларм: Српска на опрезу због обилних киша и снијега

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

35

"Шакалијада" у Дервенти окупила више од 2.000 ловаца, присуствовао и Минић

16

32

Оштра порука Орбана Зеленском

16

21

Додик: Позван сам на Молитвени доручак у Америку

16

18

Мета прави заокрет: Шта планирају?

16

08

Тришић Бабић и Додик стигли у Израел, планирани састанци са највишим званичницима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner