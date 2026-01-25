Црвени аларм: Српска на опрезу због обилних киша и снијега

25.01.2026
09:03
Коментари:0
У појединим дијеловима Републике Српске и ФБиХ, због најављених обилних падавина, Хидрометеоролошки завод Републике Српске издао је црвено упозорење.
Највећа количина кише очекује се у Херцеговини, долини Неретве и Подрињу, преноси РТРС.
Због обилних падавина и топљења снијега, на сливном подручју Саве, Врбаса, Босне и Дрине, постоји могућност локалног излијевања водотока из корита.
У Федерацији БиХ проглашено је ванредно хидролошко стање.
Друштво
2 ч0
Тенис
2 ч4
Хроника
3 ч1
Друштво
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму