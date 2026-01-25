Logo
Large banner

Црвени аларм: Српска на опрезу због обилних киша и снијега

25.01.2026

09:03

Коментари:

0
Мјерење водостаја ријеке
Фото: АТВ БЛ

У појединим дијеловима Републике Српске и ФБиХ, због најављених обилних падавина, Хидрометеоролошки завод Републике Српске издао је црвено упозорење.

Највећа количина кише очекује се у Херцеговини, долини Неретве и Подрињу, преноси РТРС.

Због обилних падавина и топљења снијега, на сливном подручју Саве, Врбаса, Босне и Дрине, постоји могућност локалног излијевања водотока из корита.

Ванредно хидролошко стање у ФБиХ

У Федерацији БиХ проглашено је ванредно хидролошко стање.

Подијели:

Тагови:

vodostaj

padavine

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Загађен ваздух у Бањалуци

Друштво

Ваздух најгори у Бањалуци, означен као "опасан"

2 ч

0
Спремни за још један меч Ђоковића? Термин идеалан за навијаче

Тенис

Спремни за још један меч Ђоковића? Термин идеалан за навијаче

2 ч

4
Навијачи Торциде напали навијаче Црвене звезде у Тузли, десетине ухапшених, повријеђен полицајац хаос напад на Делије

Хроника

Детаљу обрачуна у Тузли: Полицајац међу 23 повријеђених, задржане 93 особе

3 ч

1
Отац Предраг Поповић се молио овом свецу за 60.000 КМ: Бог зна шта нам је потребно

Друштво

Отац Предраг Поповић се молио овом свецу за 60.000 КМ: Бог зна шта нам је потребно

3 ч

0

Више из рубрике

Загађен ваздух у Бањалуци

Друштво

Ваздух најгори у Бањалуци, означен као "опасан"

2 ч

0
Снијег поново стиже у Српску

Друштво

Снијег поново стиже у Српску

3 ч

0
Отац Предраг Поповић се молио овом свецу за 60.000 КМ: Бог зна шта нам је потребно

Друштво

Отац Предраг Поповић се молио овом свецу за 60.000 КМ: Бог зна шта нам је потребно

3 ч

0
Струја

Друштво

У Дракулићу ријешен проблем снабдијевања електричном енергијом

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

33

На европском тлу се оснива ФБИ

11

24

Двоје мале д‌јеце изгубило вид послије забаве са ласерима

11

20

Огласила се полиција о драми у Гацку

11

11

Несторовић открио да је дао отказ када је видио хонорар Миљане Кулић

11

00

Условљена подршка Блануши? Вукановић препуштен Станивуковићу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner