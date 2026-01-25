Logo
Large banner

Спремни за још један меч Ђоковића? Термин идеалан за навијаче

Извор:

Телеграф

25.01.2026

08:41

Коментари:

4
Спремни за још један меч Ђоковића? Термин идеалан за навијаче
Фото: Tanjug / AP / Dita Alangkara

Новак Ђоковић се спрема за дуел осмине финала Аустарлијан Опена против Јакуба Меншика у понедјељак, а организатор је сада одредио и тачно вријеме и мјесто одигравања овог у најави занимљивог окршаја.

На путу до ове фазе, Ђоковић није изгубио ни сет у три меча, док је Меншик у једном наврату био близу елиминације, али је преживио Пабла Карења Бусту са 3:2.

Сада ће морати да се суочи са Новаком којег је, додуше, добио прошле године у финалу Мајамија, али у међусобним сусретима је 1:1 јер га је српски ас 2024. године савладао у Шангају.

Ива Јовић

Тенис

Нестварна игра Иве Јовић! Иде у четвртфинале, али је чека најтежа ствар

Ноле ће, као и по обичају, играти на Род Лејвер арени, а временски ће се наћи на терену не прије 11 часова по српском.

Ђоковић и Меншик ће на борилиште одмах послије Иге Швјонтек и Медисон Инглис које почињу у 09 часова по српском, тако да ће се и тај меч пратити због Србина и Чеха.

Карлос Алкараз

Тенис

Алкарас кренуо смушено, па од‌јурио у четвртфинале

Ко буде бољи из овог судара ићи ће на бољег из меча Лоренца Мусетија и Тејлора Фрица у четврфиналу турнира у Мелбурну.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

Новак Ђоковић

Аустралијан опен 2026

Коментари (4)
Large banner

Прочитајте више

Наредни Ђоковићев противник има јаку везу са Србијом, а Ноле му је узор

Тенис

Наредни Ђоковићев противник има јаку везу са Србијом, а Ноле му је узор

13 ч

1
У Егејском мору пронађено тијело дјечака (4)

Свијет

У Егејском мору пронађено тијело дјечака (4)

14 ч

0
Принц се разводи након 25 година брака

Свијет

Принц се разводи након 25 година брака

14 ч

0
Беба дијете

Занимљивости

Кључни знакови: Како препознати која је рука код бебе доминантна

14 ч

0

Више из рубрике

Америчка тенисерка српског поријекла Ива Јовић пласирала се у четвртфинале Аустралијан опена, данас, 25. јануара 2026. године

Тенис

Нестварна игра Иве Јовић! Иде у четвртфинале, али је чека најтежа ствар

3 ч

0
Алкарас кренуо смушено, па од‌јурио у четвртфинале

Тенис

Алкарас кренуо смушено, па од‌јурио у четвртфинале

3 ч

0
Наредни Ђоковићев противник има јаку везу са Србијом, а Ноле му је узор

Тенис

Наредни Ђоковићев противник има јаку везу са Србијом, а Ноле му је узор

13 ч

1
Ђоковић сазнао ко му је ривал у осмини финала Аустралијан опена

Тенис

Ђоковић сазнао ко му је ривал у осмини финала Аустралијан опена

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

33

На европском тлу се оснива ФБИ

11

24

Двоје мале д‌јеце изгубило вид послије забаве са ласерима

11

20

Огласила се полиција о драми у Гацку

11

11

Несторовић открио да је дао отказ када је видио хонорар Миљане Кулић

11

00

Условљена подршка Блануши? Вукановић препуштен Станивуковићу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner