Спремни за још један меч Ђоковића? Термин идеалан за навијаче

Новак Ђоковић се спрема за дуел осмине финала Аустарлијан Опена против Јакуба Меншика у понедјељак, а организатор је сада одредио и тачно вријеме и мјесто одигравања овог у најави занимљивог окршаја.
На путу до ове фазе, Ђоковић није изгубио ни сет у три меча, док је Меншик у једном наврату био близу елиминације, али је преживио Пабла Карења Бусту са 3:2.
Сада ће морати да се суочи са Новаком којег је, додуше, добио прошле године у финалу Мајамија, али у међусобним сусретима је 1:1 јер га је српски ас 2024. године савладао у Шангају.
Ноле ће, као и по обичају, играти на Род Лејвер арени, а временски ће се наћи на терену не прије 11 часова по српском.
Ђоковић и Меншик ће на борилиште одмах послије Иге Швјонтек и Медисон Инглис које почињу у 09 часова по српском, тако да ће се и тај меч пратити због Србина и Чеха.
Ко буде бољи из овог судара ићи ће на бољег из меча Лоренца Мусетија и Тејлора Фрица у четврфиналу турнира у Мелбурну.
