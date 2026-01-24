Logo
Large banner

У Егејском мору пронађено тијело дјечака (4)

Извор:

СРНА

24.01.2026

21:28

Коментари:

0
У Егејском мору пронађено тијело дјечака (4)
Фото: pexels/ Blaque X

Грчке власти пронашле су тијело четворогодишњег дјечака током операције спасавања миграната након превртања чамца у Егејском мору, пише "Катимерини".

Операција је покренута након извјештаја да је чамац оставио групу илегалних миграната на каменитом дијелу обале острва Икарија, а свједоци кажу да неки од њих нису успјели да стигну до обале.

Власти су саопштиле да је 45 миграната спасено и пребачено у локални здравствени центар.

У потрази су учествовали патролни брод Обалске страже Грчке, патролни чамац, приватни брод и хеликоптер грчког ваздухопловства.

Подијели:

Тагови:

Мигранти

Егејско море

Дјечак

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Принц се разводи након 25 година брака

Свијет

Принц се разводи након 25 година брака

1 ч

0
Демонстрације у Тирани, Албанија, 24. јануар 2026

Свијет

Лудница у Албанији: Демонстрације се отеле контроли

1 ч

1
Беба дијете

Занимљивости

Кључни знакови: Како препознати која је рука код бебе доминантна

2 ч

0
Федерални агенти "вјерују" да су убили држављанина САД

Свијет

Федерални агенти "вјерују" да су убили држављанина САД

2 ч

0

Више из рубрике

Принц се разводи након 25 година брака

Свијет

Принц се разводи након 25 година брака

1 ч

0
Демонстрације у Тирани, Албанија, 24. јануар 2026

Свијет

Лудница у Албанији: Демонстрације се отеле контроли

1 ч

1
Федерални агенти "вјерују" да су убили држављанина САД

Свијет

Федерални агенти "вјерују" да су убили држављанина САД

2 ч

0
Јовановићима Њемачка давала помоћ, они живјели у луксузу и трговали малољетницама!

Свијет

Јовановићима Њемачка давала помоћ, они живјели у луксузу и трговали малољетницама!

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

56

Нови снимак бруталног убиства у Минеаполису: Ево што се догодило прије него што су агенти запуцали

21

42

Наредни Ђоковићев противник има јаку везу са Србијом, а Ноле му је узор

21

36

Пронађена странкиња која се изгубила у Гацку, аута још нема

21

28

У Егејском мору пронађено тијело дјечака (4)

21

26

Принц се разводи након 25 година брака

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner