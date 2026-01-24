У Егејском мору пронађено тијело дјечака (4)

Извор:
СРНА
24.01.2026
21:28
Коментари:0
Грчке власти пронашле су тијело четворогодишњег дјечака током операције спасавања миграната након превртања чамца у Егејском мору, пише "Катимерини".
Операција је покренута након извјештаја да је чамац оставио групу илегалних миграната на каменитом дијелу обале острва Икарија, а свједоци кажу да неки од њих нису успјели да стигну до обале.
Власти су саопштиле да је 45 миграната спасено и пребачено у локални здравствени центар.
У потрази су учествовали патролни брод Обалске страже Грчке, патролни чамац, приватни брод и хеликоптер грчког ваздухопловства.
Најновије
Најчитаније
21
56
21
42
21
36
21
28
21
26
Тренутно на програму