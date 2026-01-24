Лудница у Албанији: Демонстрације се отеле контроли

24.01.2026
21:25
Коментари:1
Током протеста испред сједишта албанске владе у Тирани које је организовала Демократска партија (ДП) дошло је до нереда након обраћања лидера странке Салија Берише, а неколико демонстраната бацило је молотовљеве коктеле према згради Владе и полицијском кордону, преноси Јуроњуз.
Тројици полицајаца указана је љекарска помоћ.
Полицијске снаге интервенисале су користећи водени топ и сузавац како би растјерале демонстранте.
Свијет
Трамп о Гренланду: Имаћемо све што желимо
Демонстранти су се затим сукобили са полицијом испред зграде Парламента, покушавајући да пробију кордон и гађајући полицајце камењем, након чега је полиција употријебила сузавац.
Током протеста опозиције дошло је и до физичког сукоба између посланика ДП-а Бесарта Џаферија и полиције, након што је Џафери покушао да спријечи хапшење неколико демонстраната.
Лидер Демократске партије Сали Бериша изјавио је да су демократе сада на посљедњем километру ка побједи и да их ништа неће зауставити. Он је нагласио да је политичка борба опозиције била "дуга и тешка, али кључна за одбрану плурализма".
Сцена
Преминуо чувени југословенски хармоникаш
Бериша је додао да су медији под контролом власти покушали да сакрију његову поруку, али да она "и даље одјекује у сваком дому Албанаца".
Он је истакао да је опозиција током година суочена са насиљем и репресијом, али да је успјела да постане "снажнија него икада".
Занимљивости
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Хроника
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
21
56
21
42
21
36
21
28
21
26
Тренутно на програму