Лудница у Албанији: Демонстрације се отеле контроли

24.01.2026

21:25

Демонстрације у Тирани, Албанија, 24. јануар 2026
Фото: Tanjug/AP/Hameraldi Agolli

Током протеста испред сједишта албанске владе у Тирани које је организовала Демократска партија (ДП) дошло је до нереда након обраћања лидера странке Салија Берише, а неколико демонстраната бацило је молотовљеве коктеле према згради Владе и полицијском кордону, преноси Јуроњуз.

Тројици полицајаца указана је љекарска помоћ.

Полицијске снаге интервенисале су користећи водени топ и сузавац како би растјерале демонстранте.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп о Гренланду: Имаћемо све што желимо

Демонстранти су се затим сукобили са полицијом испред зграде Парламента, покушавајући да пробију кордон и гађајући полицајце камењем, након чега је полиција употријебила сузавац.

Током протеста опозиције дошло је и до физичког сукоба између посланика ДП-а Бесарта Џаферија и полиције, након што је Џафери покушао да спријечи хапшење неколико демонстраната.

Лидер Демократске партије Сали Бериша изјавио је да су демократе сада на посљедњем километру ка побједи и да их ништа неће зауставити. Он је нагласио да је политичка борба опозиције била "дуга и тешка, али кључна за одбрану плурализма".

Преминуо чувени југословенски хармоникаш

Сцена

Преминуо чувени југословенски хармоникаш

Бериша је додао да су медији под контролом власти покушали да сакрију његову поруку, али да она "и даље одјекује у сваком дому Албанаца".

Он је истакао да је опозиција током година суочена са насиљем и репресијом, али да је успјела да постане "снажнија него икада".

