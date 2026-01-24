Трамп о Гренланду: Имаћемо све што желимо

24.01.2026
20:33
Предсједник Сједињених Америчких Држава, Доналд Трамп, изјавио је да планира стећи контролу над територијом на Гренланду гдје се налазе америчке базе, преузимајући власништво над тим подручјима.
"Да”, рекао је за Пост у ексклузивном интервјуу у Овалном кабинету у петак.
"Имаћемо све што желимо. Водимо неке занимљиве разговоре", додао је.
Предсједник је мјесецима вршио притисак на Данску да преда цијело острво, наглашавајући да је "ништа мање од власништва" прихватљиво. Његова жеља за Гренландом доминирала је већим дијелом његовог путовања у Давос ове седмице, а након састанка са генералним секретаром НАТО-а Марком Рутеом (Марк Rutte), Трамп је објавио да постоји "оквир" за споразум.
Један од приједлога који се разматра не би укључивао потпуно америчко власништво, већ би омогућио амерички "суверенитет" над војним базама на острву, укључујући свемирску базу Питуфик (Thule Air Басе). Модел би био сличан споразуму о "сувереној базној зони" на Кипру, гдје се британске војне базе сматрају британском територијом, потврдио је извор близак The Пост-у.
Амерички званичници изразили су забринутост да би приступ америчке војске острву могао бити ограничен или укинут ако Гренланд стекне независност. Ово подручје има кључну улогу за националну сигурност у Арктику. Премијер Гренланда Јенс-Фредерик Нилсен (Јенс-Фредерик Ниелсен) изјавио је у четвртак да није за давање суверенитета америчким војним базама.
- Суверенитет је црвена линија - рекао је.
