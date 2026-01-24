Logo
Грчка: Заплијењено скоро 180 килограма дроге

Извор:

СРНА

24.01.2026

20:28

Грчка: Заплијењено скоро 180 килограма дроге
Фото: pixabay

Службеници грчке Обалске страже заплијенили су скоро 180 килограма дроге у западном лучком граду Патра и ухапсили двојицу мушкараца, пише "Катимерини".

Дрога је пронађена захваљујући службеним псима током прегледа камиона након што је сишао са трајекта који је стигао из Италије.

"У кабини камиона пронађено је 20 пластичних пакета са 23 килограма кокаина. Накнадним претресом товарног простора откривена су 163 пакета са 133 килограма канабиса и још 20 пакета са око 22 килограма кокаина", саопштила је Обалска стража.

živinice

Хроника

Тешка саобраћајна несрећа у БиХ: Осам особа повријеђено

Два мушкарца од 41 и 49 година ухапшена су у вези са овим случајем.

Званичници су рекли да је 41-годишњак приведен у западном атинском предграђу Хајдари, гдје је отишао аутомобилом како би преузео дио заплијењене дроге.

Претресом куће 49-годишњака у Халкутсију, на сјеверној обали Атике, пронађени су електрични електрошокер, ловачки нож, 13 печата разних грчких и бугарских компанија, те лаптоп.

