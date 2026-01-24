Вријеђао новинарку на друштвеној мрежи па ухапшен

24.01.2026
20:03
Коментари:0
Полиција у Подгорици ухапсила је мушкарца чији су иницијали Ч.Р. (70) који је на друштвеној мрежи вријеђао новинарку "Вијести" Јелену Јовановић, саопштила је Управа полиције Црне Горе.
Полицајци су поступили по пријави новинарке коју је она касно синоћ поднијела путем апликације "Виртуелна полицијска станица" да је Ч.Р. на друштвеној мрежи на дрзак и негативан начин коментарисао њен новинарски рад, упућујући јој притом и грубе мизогине увреде, пише у саопштењу.
Према наводима полиције, Ч.Р. је доведен у полицијске просторије, гдје је дао изјаву о околностима пријаве.
Надлежни државни тужилац потврдио је да се ове радње квалификују као прекршај и ухапшени ће у законском року бити приведен дежурном судији Суда за прекршаје у Подгорици.
Регион
48 мин1
Регион
22 ч0
Регион
1 д0
Регион
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму