Logo
Large banner

Вријеђао новинарку на друштвеној мрежи па ухапшен

24.01.2026

20:03

Коментари:

0
Вријеђао новинарку на друштвеној мрежи па ухапшен

Полиција у Подгорици ухапсила је мушкарца чији су иницијали Ч.Р. (70) који је на друштвеној мрежи вријеђао новинарку "Вијести" Јелену Јовановић, саопштила је Управа полиције Црне Горе.

Полицајци су поступили по пријави новинарке коју је она касно синоћ поднијела путем апликације "Виртуелна полицијска станица" да је Ч.Р. на друштвеној мрежи на дрзак и негативан начин коментарисао њен новинарски рад, упућујући јој притом и грубе мизогине увреде, пише у саопштењу.

Према наводима полиције, Ч.Р. је доведен у полицијске просторије, гд‌је је дао изјаву о околностима пријаве.

Надлежни државни тужилац потврдио је да се ове радње квалификују као прекршај и ухапшени ће у законском року бити приведен дежурном судији Суда за прекршаје у Подгорици.

Подијели:

Тагови:

Црна Гора

prijetnje

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Протест Томпсонових присталица у Загребу: Дошли под прозор посланика која критикује усташтво

Регион

Протест Томпсонових присталица у Загребу: Дошли под прозор посланика која критикује усташтво

48 мин

1
Покушао таксисту орално задовољити, није му ни требао превоз

Регион

Покушао таксисту орално задовољити, није му ни требао превоз

22 ч

0
Пленковић поручио Милановићу: Позив Трампа добио сам ја

Регион

Пленковић поручио Милановићу: Позив Трампа добио сам ја

1 д

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Идентификовано 13 осумњичених за дјечију порнографију

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

28

Божићно село: Изненадна љубав

20

10

Домен Превц постао свјетски шампион у скијашким летовима

20

10

Тешка саобраћајна несрећа у БиХ: Осам особа повријеђено

20

03

Вријеђао новинарку на друштвеној мрежи па ухапшен

19

43

У Приједору одржан Светосавски сабор пјесме с Косова и Метохије

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner