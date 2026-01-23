Logo
Large banner

Пленковић поручио Милановићу: Позив Трампа добио сам ја

Извор:

Б92

23.01.2026

17:13

Коментари:

0
Пленковић поручио Милановићу: Позив Трампа добио сам ја
Фото: Tanjug/Hina/Edvard Šušak

Председник Владе Хрватске Андреј Пленковић одговорио је предсједнику Републике Зорану Милановићу, који га је раније данас позвао на консултације везано за чланство Хрватске у Одбору за мир који је иницирао амерички предсједник Доналд Трамп.

Он је поручио да је позив упућен њему као предсједнику Владе Хрватске.

"Мислим да је ситуације овдје мало обрнута. Позив Трампа добио сам ја у својству предсједника Владе. Тај је позив стигао практично у понедјељак. Јуче је потписан. Ми смо на нивоу Владе затражили да Министарство спољних послова да проучи међународно - правне аспекте тог документа", рекао је Пленковић.

Кад се, казао је, то све скупа проучи информисаћемо предсједника Милановића и дати му релевантне информације и анализе па ћемо у процесу који слиједити разговарати.

"Овдје је Влада та која води тај процес. Морамо сарађивати у обликовању и спровођењу. Ово јесте једно од питања око којег се слажем да треба консултације зато нисмо ни предузимали никакве нагле потезе у смислу да документ добијете један дан, други дан повељу, трећи прилику да га потпишете", рекао је Пленковић новинарима.

Додао је да треба једна врста политичке одлуке и процене која захтјева одређено вријеме.

Истовремено, премијер се осврнуо и на писмо лидера најутицајније опозиционе СДП Хајдаш Дончића.

"Они спадају у екипу која жели да Хрватска када су велика међународна питања буде испод стола. Сада су се Дончић и Милановић нашли као велики актери који ће сигуран сам наћи битну нишу како ће овај Одбор допринијети обнови Украјини. Милановић је ваљда европски шеф државе који није био у Украјини", рекао је Пленковић, који је данас учествовао у свечаности отварања фабрике Кончар - Трансформаторски котлови.

Подијели:

Таг:

Андреј Пленковић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Задњи сусрет Србин изгубио: Ево када Новак Ђоковић игра против Холанђанина

Тенис

Задњи сусрет Србин изгубио: Ево када Новак Ђоковић игра против Холанђанина

4 ч

0
Ужас на граници са Србијом: Малољетници убили друга, запалили, па закопали!

Свијет

Ужас на граници са Србијом: Малољетници убили друга, запалили, па закопали!

4 ч

0
Стевандић: Одлука Уставног суда БиХ о Влади Српске - пуцањ у празно

Република Српска

Стевандић: Одлука Уставног суда БиХ о Влади Српске - пуцањ у празно

4 ч

0
Мирослав Бојић

Република Српска

Бојић: Настављен "правни тероризам" који проводи Уставни суд БиХ без српских судија

4 ч

0

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Идентификовано 13 осумњичених за дјечију порнографију

5 ч

0
Свиња

Регион

Вирус афричке куге свиња и даље се шири Славонијом и Барањом

6 ч

0
Старици (84) рекли да су јој новчанице неисправне, однијели јој 9.500 КМ

Регион

Старици (84) рекли да су јој новчанице неисправне, однијели јој 9.500 КМ

6 ч

0
Због леда болница пуна пацијената: Људима савјетовано да не излазе напоље

Регион

Због леда болница пуна пацијената: Људима савјетовано да не излазе напоље

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

28

Опасније од пушења: Погледајте шта се дешава вашем тијелу након "вејпа"

21

26

Завршена прва рунда преговора Русије, Украјине и САД у Абу Дабију, огласио се Зеленски

21

22

Извучене двије лото шестице вриједне скоро 39.000 КМ

21

15

Лото резултати 7. коло: Извучени бројеви и Џокер комбинација

21

03

Огласила се Фет након пада на допинг тесту: Радим на томе да докажем своју невиност

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner