Пленковић поручио Милановићу: Позив Трампа добио сам ја

Извор:
Б92
23.01.2026
17:13
Председник Владе Хрватске Андреј Пленковић одговорио је предсједнику Републике Зорану Милановићу, који га је раније данас позвао на консултације везано за чланство Хрватске у Одбору за мир који је иницирао амерички предсједник Доналд Трамп.
Он је поручио да је позив упућен њему као предсједнику Владе Хрватске.
"Мислим да је ситуације овдје мало обрнута. Позив Трампа добио сам ја у својству предсједника Владе. Тај је позив стигао практично у понедјељак. Јуче је потписан. Ми смо на нивоу Владе затражили да Министарство спољних послова да проучи међународно - правне аспекте тог документа", рекао је Пленковић.
Кад се, казао је, то све скупа проучи информисаћемо предсједника Милановића и дати му релевантне информације и анализе па ћемо у процесу који слиједити разговарати.
"Овдје је Влада та која води тај процес. Морамо сарађивати у обликовању и спровођењу. Ово јесте једно од питања око којег се слажем да треба консултације зато нисмо ни предузимали никакве нагле потезе у смислу да документ добијете један дан, други дан повељу, трећи прилику да га потпишете", рекао је Пленковић новинарима.
Додао је да треба једна врста политичке одлуке и процене која захтјева одређено вријеме.
Истовремено, премијер се осврнуо и на писмо лидера најутицајније опозиционе СДП Хајдаш Дончића.
"Они спадају у екипу која жели да Хрватска када су велика међународна питања буде испод стола. Сада су се Дончић и Милановић нашли као велики актери који ће сигуран сам наћи битну нишу како ће овај Одбор допринијети обнови Украјини. Милановић је ваљда европски шеф државе који није био у Украјини", рекао је Пленковић, који је данас учествовао у свечаности отварања фабрике Кончар - Трансформаторски котлови.
