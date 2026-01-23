Ужас на граници са Србијом: Малољетници убили друга, запалили, па закопали!

Извор:
Телеграф
23.01.2026
17:02
Марио (15) из околине Темишвара, чији нестанак је пријављен у понедјељак 19. јануара, пронађен је мртав и закопан на једном пољу недалеко до града, а полиција је ухапсила више малољетних лица, који се доводе у везу са злочином.
Полиција је привела двојицу дјечака старих 15 и једног дјечака старог 13 година, због сумње да су починили злочин.
Сумња се да је један од осумњичених 15-годишњака, заједно са млађим дечаком, убио Марија наневши му бројне убоде ножевима и сјекиром, након чега су позвали другог 15-годишњака да им помогне да тијело закопају на залеђеном пољу, које се налази неколико десетина метара од куће гдје један од осумњичених живи.
Један од старијих дјечака наводно је ишао у разред са Маријом, а он и млађи дјечак су више од мјесец дана детаљно планирали како да га убију. Мотив је, како се сумња, била љубомора, јер је Марио био изузетно популаран у разреду и читавом друштву.
Мариов нестанак пријављен је у понедјељак, а вјерује се да је до осумњичених и жртве прво дошло до вербалне свађе, након чега су осумњичени потегли оружје и несрећном дјечаку задали бројне смртоносне повреде. Након тога су позвали још једног дјечака, који им је помогао да тело ставе у радничка колица, исто превезу до поља, гдје су тијело запалили, а потом су у залеђеној земљи Марију ископали гроб.
Медији наводе да рака, коју су дјечаци ископали, није била превише дубока, јер им је због замрзнутог тла било претешко да копају. Наводно је пронађена и лопата коју су користили.
Према наводима медија, двојица 15-годишњака су у притвору, док је млађи дјечак пуштен на слободу, јер због година не може кривично да одговара.
