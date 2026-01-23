Logo
Large banner

Ужас на граници са Србијом: Малољетници убили друга, запалили, па закопали!

Извор:

Телеграф

23.01.2026

17:02

Коментари:

0
Ужас на граници са Србијом: Малољетници убили друга, запалили, па закопали!
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Марио (15) из околине Темишвара, чији нестанак је пријављен у понедјељак 19. јануара, пронађен је мртав и закопан на једном пољу недалеко до града, а полиција је ухапсила више малољетних лица, који се доводе у везу са злочином.

Полиција је привела двојицу дјечака старих 15 и једног дјечака старог 13 година, због сумње да су починили злочин.

Сумња се да је један од осумњичених 15-годишњака, заједно са млађим дечаком, убио Марија наневши му бројне убоде ножевима и сјекиром, након чега су позвали другог 15-годишњака да им помогне да тијело закопају на залеђеном пољу, које се налази неколико десетина метара од куће гдје један од осумњичених живи.

Ruža

Остали спортови

Умро Ђани Ковач

Један од старијих дјечака наводно је ишао у разред са Маријом, а он и млађи дјечак су више од мјесец дана детаљно планирали како да га убију. Мотив је, како се сумња, била љубомора, јер је Марио био изузетно популаран у разреду и читавом друштву.

Мариов нестанак пријављен је у понедјељак, а вјерује се да је до осумњичених и жртве прво дошло до вербалне свађе, након чега су осумњичени потегли оружје и несрећном дјечаку задали бројне смртоносне повреде. Након тога су позвали још једног дјечака, који им је помогао да тело ставе у радничка колица, исто превезу до поља, гдје су тијело запалили, а потом су у залеђеној земљи Марију ископали гроб.

илу-ротација-19092025

Свијет

Убола дјевера након свађе, младић преминуо у болници

Медији наводе да рака, коју су дјечаци ископали, није била превише дубока, јер им је због замрзнутог тла било претешко да копају. Наводно је пронађена и лопата коју су користили.

Према наводима медија, двојица 15-годишњака су у притвору, док је млађи дјечак пуштен на слободу, јер због година не може кривично да одговара.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

Rumunija

Убиство

tinejdžer

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дјевојка зарила младићу нож у груди

Регион

Дјевојка зарила младићу нож у груди

7 ч

0
Унук блокирао врата, па насмрт претукао баку

Свијет

Унук блокирао врата, па насмрт претукао баку

9 ч

0
bolest, zaraza, bolnica

Свијет

Медицинар убијао пацијенте: Полиција дошла до језивог открића

9 ч

0
Дрогирао се данима, па убио дјевојку: Откривено гдје је држао њено тијело

Свијет

Дрогирао се данима, па убио дјевојку: Откривено гдје је држао њено тијело

9 ч

0

Више из рубрике

Делси Родригез преузела функцију предсједника Венецуеле

Свијет

Шта се дешавало након пада Мадура: Делси Родригез тврди да су Американци пријетили да ће је убити

1 ч

0
Нијемци дају стотине милиона евра за примјену вјештачке интелигенције у здравству

Свијет

Нијемци дају стотине милиона евра за примјену вјештачке интелигенције у здравству

1 ч

0
Копенхаген у ратној приправности? Данске трупе спремне за амерички напад на Гренланд

Свијет

Копенхаген у ратној приправности? Данске трупе спремне за амерички напад на Гренланд

1 ч

0
Џош Груенбаум човјек на преговорима са Путином

Свијет

Kо је Џош Груенбаум: Од "анонимуса" до састанка са Путином

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

23

Шокантни подаци: Грок створио три милиона сексуализованих слика за 11 дана

17

18

Милена Радуловић се први пут огласила након смрти Мике Алексића

17

17

Нермин Никшић завршио у болници

17

15

Огласила се Едита Арадиновић: Сви мисле да је открила пол бебе

17

13

Пленковић поручио Милановићу: Позив Трампа добио сам ја

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner