Унук блокирао врата, па насмрт претукао баку

Битољ је у шоку након вијести да је 79-годишња жена, која је била жртва бруталног насиља у породици прије шест дана, преминула у болници.
Несрећна жена сахрањена је у четвртак на гробљу Света недјеља, након што доктори у болници нису успјели да је спасу. Жена је задобила тешке повреде главе и бројне фрактуре.
За њену смрт осумњичен је њен 28-годишњи унук Т. Р. Он је 17. јануара у кући у којој су живјели напао баку.
Према писању медија, осумњичени је блокирао улазна врата фиоком како нико не би могао да уђе и помогне, а затим је ударао старицу рукама по глави и тијелу док се није онесвијестила.
Након крвавог напада, унук је побјегао, а полиција га је пронашла у казину у Битољи.
Ухапшен је и суочава се са оптужбом за убиство.
