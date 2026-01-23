Logo
Large banner

Унук блокирао врата, па насмрт претукао баку

Извор:

Телеграф

23.01.2026

08:24

Коментари:

0
Унук блокирао врата, па насмрт претукао баку
Фото: АТВ

Битољ је у шоку након вијести да је 79-годишња жена, која је била жртва бруталног насиља у породици прије шест дана, преминула у болници.

Несрећна жена сахрањена је у четвртак на гробљу Света недјеља, након што доктори у болници нису успјели да је спасу. Жена је задобила тешке повреде главе и бројне фрактуре.

облачно-временска прогноза

Друштво

Данас мало топлије него претходних дана

За њену смрт осумњичен је њен 28-годишњи унук Т. Р. Он је 17. јануара у кући у којој су живјели напао баку.

Према писању медија, осумњичени је блокирао улазна врата фиоком како нико не би могао да уђе и помогне, а затим је ударао старицу рукама по глави и тијелу док се није онесвијестила.

Након крвавог напада, унук је побјегао, а полиција га је пронашла у казину у Битољи.

66bce36c71daa Злата Петровић

Сцена

Злата Петровић машта о једном: Хоћу да будем...

Ухапшен је и суочава се са оптужбом за убиство.

Подијели:

Тагови:

Убиство

Bitolj

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сарајево јутрос најзагађенији град на свијету

Градови и општине

Сарајево јутрос најзагађенији град на свијету

4 ч

0
Орбан: Брисел не жели мир

Свијет

Орбан: Брисел не жели мир

4 ч

0
Два пара у хороскопу који се лудо воле, али су токсични једно за друго

Љубав и секс

Два пара у хороскопу који се лудо воле, али су токсични једно за друго

4 ч

0
Беба дијете

Друштво

Српска богатија за 23 бебе

4 ч

0

Више из рубрике

Трамп: Италија и Пољска разматрају приступ Одбору за мир

Свијет

Трамп: Италија и Пољска разматрају приступ Одбору за мир

4 ч

0
Орбан: Брисел не жели мир

Свијет

Орбан: Брисел не жели мир

4 ч

0
bolest, zaraza, bolnica

Свијет

Медицинар убијао пацијенте: Полиција дошла до језивог открића

4 ч

0
Пронађена тијела 10 путника из авиона који се срушио за викенд

Свијет

Пронађена тијела 10 путника из авиона који се срушио за викенд

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

27

Додик о Уставном суду: Он не личи на суд, више на кафану

12

24

Поледица направила хаос: Погинуле 3 особе, више њих повријеђено

12

23

У току исплата за 3.635 корисника

12

14

Због проблема са гријањем у требињским средњим школама скраћени часови

12

03

Ако сваког дана поједете једну мандарину, организам ће се препородити

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner