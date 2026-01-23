Logo
Злата Петровић машта о једном: Хоћу да будем...

23.01.2026

08:10

Злата Петровић отворено је говорила о свом животу и признала да је, након година непрекидног рада, дошло вријеме да успори и посвети се себи.

Како је истакла иза ње је период у којем је радила пуним интензитетом, због чега данас машта о једноставнијем и мирнијем животу.

"Радила сам 300 на сат и ријешила сам неко вријеме које ми је остало, да тај остатак живота одем у један мали стан, да што мање бришем и да што мање перем. Хоћу остатак живота да будем у малом стану", рекла је она.

Подсјетимо, Злата Петровић у више наврата је јавно говорила о интимним односима.

Једном приликом пјевачица је причала о својим аферама са ожењеним мушкарцима, а недавно је отишла корак даље.

"Пошто су ме осуђивали због шема са заузетим мушкарцима о којима сам раније причала, не смијем више да лајем на ту тему, али опет свима је занимљива та моја страна. Имала сам веза и веза кад сам била млада", рекла је фолкерка и додала:

"Нисам ја превише експериментисала, ја сам за кревет, али десило ми се да сам имала интимне односе у колима усред бела дана. То је било на једном паркингу, с мојим тадашњим партнером, на путу поред шуме, сокаче, такорећи слијепа улица".

Злата Петровић

Пјевачица

