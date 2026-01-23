Два пара у хороскопу који се лудо воле, али су токсични једно за друго

23.01.2026
07:48
Коментари:0
Постоје сусрети који се чине судбинским - хемија је толико јака да се ваздух у просторији може резати ножем, а привлачност је готово магнетска.
Токсична веза Овна и Шкорпије заснива се на играма моћи.
Ни Лав ни Шкорпија не знају шта је компромис.
Ипак, у свијету астрологије, велика страст често долази уз велику цијену.
Одређени парови хороскопских знакова функционишу попут ватре и бензина; заједно стварају спектакуларан сјај, али врло брзо спале све око себе, па и своја срца.
Када се сретну Ован, којим влада ратоборни Марс, и Шкорпија, којом влада тајанствени и интензивни Плутон, настаје експлозија.
Ован је отворен, директан и нестрпљив, док је Шкорпија дубока, комплексна и склона контроли.
Њихова сексуална привлачност је неуспоредива, али њихов свакодневни живот често подсјећа на бојно поље.
Ован не подноси Шкорпијину потребу за манипулацијом и љубомором, док Шкорпија сматра Овна дјетињастим и непромишљеним.
Занимљивости
Детаљна астролошка прогноза: Шта нам звијезде доносе данас?
Овај пар се лудо воли док год траје борба, али чим наступи мир, обоје постају немирни.
Њихова веза је токсична јер се заснива на играма моћи - нико не жели попустити, а обоје су спремни "изгорјети" само да би њихова била задња.
Ово је судар два фиксна знака, што значи да нико од њих не зна што је компромис.
Лав жели бити обожаван, слављен и у центру пажње, док Шкорпија жели потпуну оданост, дубину и приватност.
Лавова потреба за флертом и друштвеним животом код Шкорпије изазива најмрачнију посесивност, док Шкорпијина потреба за тајнама и повлачењем Лава излуђује јер се осјећа игнорисаним.
Привлаче се јер обоје посједују невјеројатну харизму и снагу, али су у вези попут два краља која се боре за исти трон.
Резултат је често круг драме, јавних скандала и емоционалног исцрпљивања након којег се мирење чини као једини спас - све до сљедећег сукоба ега, преноси Индекс.
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
14 ч0
Занимљивости
16 ч0
Занимљивости
17 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму