Желите се ријешити сала? Свако јутро на празан стомак пијте један напитак

Ако свако јутро на празан стомак пијете напитак од сувих шљива, кефира, зобених пахуљица и какаоа, сало око стомака нестаће као руком.
Не само да ћете смршати него ће вам и тен бити љепши, а коса и нокти јачи. Вишак килограма на предјелу стомака понекад није лако скинути. Ако свако јутро на празан стомак пијете овај напитак, сало око стомака ће нестати као руком.
За вишак су често крива лења цријева, која спријечавају сагоријевање масних наслага и избацивање нечистоћа из организма. Али нутриционисти тврде да за ово постоји врло једноставно рјешење.
Проблем ће рјешити здрав напитак који је замена за доручак, а припрема се свако јутро брзо и лако.
Шест сувих шљива сваку вече прелијте са 100 милилитара прокуване воде, поклопите и оставите десет минута да одстоје. За то време у чинију успите две супене кашике зобених пахуљица, кашику млевеног ланеног семена и исто толико какаоа.
Прелијте с 300 милилитара кефира и добро измијешајте. Шљиве ситно исецкајте и додајте у претходну смесу, а потом мјешавину ставите у хладњак преко ноћи и ујутро попијте на празан желудац.
Мјесец дана ако свако јутро конзумирате овај напитак, изгубићете три до пет килограма и то прво око струка.
Не само да ћете смршати него ће вам и тен бити љепши, а коса и нокти јачи
Суве шљиве садрже углавном исте витамине и минерале, као и свјеже. Међутим, многе студије се фокусирају на суве шљиве када желе да потврде позитивне ефекте конзумирања воћа, а ово су неке од потенцијалних здравствених користи од конзумације сувих шљива подржаних истраживањем:
Суве шљиве су добар извор и нерастворљивих и растворљивих влакана. Нерастворљива влакна помажу у одржавању редовног пражњења црева, док растворљива влакна помажу да умерено варење и апсорбују хранљиве материје из хране. Суве шљиве такође садрже сорбитол и хлорогенску киселину, што може повећати учесталост столице. Конзумирање порције или две суве шљиве може нам помоћи да одржимо здравље гастроинтестиналног тракта кроз редовно пражњење цријева.
Према клиничким студијама, антиоксиданси и антиинфламаторна својства сувих шљива могу помоћи у спрјечавању губитка костију и помоћи у одржавању здраве густине и формирања костију. Веће количине витамина К у сувим шљивама такође помажу у побољшању здравља костију.
Суве шљиве су богате антиоксидансима, посебно двема кофеоилкинским киселинама — неохлорогенском киселином (3-кафеоилхинска киселина) и хлорогенском киселином (5-кафеоилхинска киселина). Оне могу да помогну да се снизи ниво глукозе у крви и ЛДЛ холестерола („лош холестерол“), док штите наше ћелије од оштећења, која могу довести до болести.
Иако су потенцијалне здравствене користи сувих шљива охрабрујуће, постоје и неки ризици. Консултујте се са својим љекаром и размотрите следеће, прије него што суве шљиве постану редован дио ваше исхране:
Повећан ризик од дијареје – Превише сувих шљива и другог сувог воћа, попут сувог грожђа и смокава, може довести до или погоршати дијареју због високог садржаја влакана и сорбитола. Оба могу имати лаксативан ефекат на тијело.
Повећан ризик од гастроинтестиналног дистреса – Код неких људи, узимање полиалкохолних шећера, као што је сорбитол, такође може довести до надимања цријева, гасова, благе мучнине, умерених до јаких грчева у стомаку или повраћања. Суве шљиве имају 14,7 г сорбитола на 100 грама, а само 5 грама сорбитола потенцијално изазива надимање. Конзумација 20 грама или више сорбитола може довести до јаких грчева.
Повећана изложеност акриламиду – Акриламид је хемикалија која се може природно развити у храни када се загреје на високој температури. Настаје интеракцијом шећера и одређене аминокиселине која се зове аспарагин. Хемијски акриламид, када се прогута, може повећати ризик од рака. Можете смањити изложеност акриламиду тако што ћете пажљиво читати етикете или бирати суве шљиве сушене на нижим температурама, пише Најжена.
