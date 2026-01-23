Logo
Нептун улази у Овна: Драстичне промјене за четири знака до 2039. године

Информер

23.01.2026

11:01

Нептун улази у Овна: Драстичне промјене за четири знака до 2039. године

Нептун, планета илузије и снова, мијења знак 26. јануара и улази у Овна, гд‌је ће боравити до 2039. године.

Нептунов циклус од 13 година у Овну ће највише погодити Овнове, Ракове, Јарчеве и Ваге.

Нептун у Овну доноси снажан талас буђења вјере, храбрости и унутрашњег импулса да се живи аутентично, али и опасност од заблуда које настају из превеликог идеализма сопствених жеља.

Ово је положај у којем се снови више не сањају пасивно, јер они траже акцију, иницијативу и борбу. Нептун овд‌је распламсава визије о новом почетку, о ослобађању од старих идентитета и о праву сваког појединца да слиједи свој унутрашњи позив, чак и када је пут нејасан или ризичан.

Илузије и фанатизам

У колективном смислу, Нептун у Овну често покреће идеолошке револуције,које су вођене илузијама. Граница између храбрости и заблуде постаје танка, а људи су спремни да се жртвују за идеале, понекад без јасне слике стварности.

Почетак нечег новог по сваку цијену

На личном плану, овај транзит буди потребу да се пронађе сопствени идентитет кроз д‌јеловање. Многи могу да осјете порив да започну нешто потпуно ново, иако неће знати тачно зашто. Потребно је да се научи разлика између инспирације и обмане.

Нептун у Овну тражи да се снови не претворе у слијепу борбу, већ у свјесно усмјерену акцију. Када се идеал споји са одговорношћу, овај положај може да донесе храбре појединце који отварају врата другима и показују да вјера у себе не мора бити агресивна, већ искрена, преноси Информер.

