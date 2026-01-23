Слетјели са пута, па се закуцали у бетон: Ватрогасци сјекли аутомобил да извуку троје младих

23.01.2026
11:07
Коментари:0
Троје младих чудом је преживјело тешку саобраћајну несрећу на путу између Осијека и Тење у петак, 23. јануара око 2 часа ујутро.
Аутомобил, који је слетио у канал, потпуно је уништен, а како би ишчупали троје повријеђених, осјечки ватрогасци морали су сјећи ауто.
Према писању хрватских медија, деветнаестогодишња жена за воланом није прилагодила брзину стању на путу, усљед чега је прешла у супротну траку, слетјела с пута, а ауто је ударио у бетонски темељ.
Жену су алкотестирали, а није била под утицајем алкохола и била је везана, потврдила је осјечко-барањска полиција за "Глас Славоније".
У ауту су били сапутници (22 и 23), а љекарску помоћ пружили су им у КБЦ-у Осијек.
Како је каросерија аутомобила од превртања и удара у бетонско постоље била потпуно уништена и деформисана, ватрогасци су резањем врата и металних дијелова долазили до повријеђених.
Саобраћај је за вријеме извлачења био прекинут.
