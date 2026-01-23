Пљуштале казне за пјешаке у Бањалуци

Извор:
АТВ
23.01.2026
11:14
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука су јуче са циљем побољшања стања безбједности из области саобраћаја на подручју града Бањалука реализовали акцију из области безбједности саобраћаја са акцентом на "однос возач – пјешак" и непрописно кретање пјешака.
Како су истакли, током акције полицијски службеници су контролисали и санкционисали 193 пјешака због почињеног прекршаја "преласка коловоза мимо обиљеженог пјешачког прелаза" из члана 108. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.
Како наводе из полиције, због почињеног прекршаја "непропуштање пјешака на обиљеженом пјешачком прелазу" из члана 111. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ контролисано е и санкционисано 176 возача, док је због почињених осталих прекршаја из области безбједности саобраћаја санкционисано 48 возача.
"Полицијска управа Бањалука апелује на пјешаке да приликом учествовања у саобраћају поштују правила и прописе како би заштитили себе и друге учеснике, а на возаче да са појачаном пажњом учествују у саобраћају и да прилагоде брзину кретања возила условима и стању коловоза", наводе из ПУ Бањалука.
