Пљуштале казне за пјешаке у Бањалуци

Извор:

АТВ

23.01.2026

11:14

Коментари:

1
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
Фото: АТВ

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука су јуче са циљем побољшања стања безбједности из области саобраћаја на подручју града Бањалука реализовали акцију из области безбједности саобраћаја са акцентом на "однос возач – пјешак" и непрописно кретање пјешака.

Како су истакли, током акције полицијски службеници су контролисали и санкционисали 193 пјешака због почињеног прекршаја "преласка коловоза мимо обиљеженог пјешачког прелаза" из члана 108. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.

Како наводе из полиције, због почињеног прекршаја "непропуштање пјешака на обиљеженом пјешачком прелазу" из члана 111. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ контролисано е и санкционисано 176 возача, док је због почињених осталих прекршаја из области безбједности саобраћаја санкционисано 48 возача.

Саобраћајна несрећа-Осијек-23012026

Регион

Слетјели са пута, па се закуцали у бетон: Ватрогасци сјекли аутомобил да извуку троје младих

"Полицијска управа Бањалука апелује на пјешаке да приликом учествовања у саобраћају поштују правила и прописе како би заштитили себе и друге учеснике, а на возаче да са појачаном пажњом учествују у саобраћају и да прилагоде брзину кретања возила условима и стању коловоза", наводе из ПУ Бањалука.

Коментари (1)
