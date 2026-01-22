Logo
"Александра Пријовић ми писала на Фејсбуку": Пјевач открио шта је радила док није била позната

22.01.2026

22:25

Александра Пријовић пјевачица
Фото: YouTube/Screenshot

Пјевачица Александра Пријовић је посљедњих година једна од најтраженијих пјевачица на домаћој сцени.

Распродане Арене и два новогодишња наступа говоре о њеној популарности, а све је почело када се пријавила у музичко такмичење Звезде Гранда.

Александра је имала само 17 година када је стала на сцену Саше Поповића, а сада је пјевач Срећко Кречар, гостујући у једној емисији, испричао како је добио снимак од ње док је још била у школи.

"Александра Пријовић, када је била мала, мени је тада као клинка писала на Фејсбуку: 'Добар дан, поштовање, ја сам Александра Пријовић. Послала сам вам неке снимке да послушате како пјевам, много ми је битно ваше мишљење. Маштам једног дана да вас упознам, ви сте мој узор и много ми је битно ваше мишљење“, рекао је пјевач и наставио:

"Погледао сам, отворио профил, видио слику из школе и затворио поруку, мислећи: 'Ма ово су дјеца нека'. Нисам тада ни имао времена. А она сутрадан, упорна, пита: „Да ли сте послушали? Много ми је битно ваше мишљење.“ Кликнуо сам, послушао и тада је опасно пјевала – испричао је Срећко.

