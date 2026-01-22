Logo
Лотар Матеус повријеђен на скијању

Лотар Матеус повријеђен на скијању, оперисан
Фото: Printscreen/Instagram

Славни фудбалер и бивши тренер Партизана Лотар Матеус задобио је теже повреде на скијању у Аустрији, па је морао на хитну операцију.

Матеус је, како преносе медији, требао да коментарише за једну ТВ станицу утакмицу Лиге Европе између Роме и Штутгарта. Одлучио је да вријеме до почетка меча проведе на скијању, али је пао и задобио тешку повреду на стази у Оберлеху на Арлбергу.

Нијемац је задобио двоструку повреду лигамената десног рамена, па је одмах оперисан.

"То је био мој посљедњи скок посљедњег дана одмора. Падина је била ледена и неравна. Већ сам се радовао ручку у планинарском дому, онда сам од‌једном пао на десну страну", изјавио је Матеус.

Након пада, Матеус је транспортован 280 километара назад до Минхена, у пратњи његове партнерке Терезе, како би био оперисан у приватној клиници бившег тимског љекара Бајерна.

