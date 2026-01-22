Данска зове НАТО у помоћ

Извор:
СРНА
22.01.2026
18:40
Коментари:0
Данска је затражила од НАТО савеза да повећа присуство на Арктику, изјавила је дански премијер Мете Фредериксен.
"Потребно нам је стално присуство НАТО-а у арктичкој регији, укључујући област око Гренланда", рекла је Фредериксенова новинарима уочи ванредног самита ЕУ у Бриселу.
Амерички предсједник Доналд Трамп је током Свјетског економског форума у Давосу поновио да је Гренланд потребан Америци ради заштите националне безбједности.
Фредериксенова је истакла да је свима јасно да је Данска суверена држава и да се о томе не може разговарати.
"Али, наравно, можемо да разговарамо са САД о томе како да ојачамо нашу заједничку сарадњу у области безбједности у арктичкој регији", додала је она.
