Данска зове НАТО у помоћ

Извор:

СРНА

22.01.2026

18:40

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Michel Euler

Данска је затражила од НАТО савеза да повећа присуство на Арктику, изјавила је дански премијер Мете Фредериксен.

"Потребно нам је стално присуство НАТО-а у арктичкој регији, укључујући област око Гренланда", рекла је Фредериксенова новинарима уочи ванредног самита ЕУ у Бриселу.

Амерички предсједник Доналд Трамп је током Свјетског економског форума у Давосу поновио да је Гренланд потребан Америци ради заштите националне безбједности.

Фредериксенова је истакла да је свима јасно да је Данска суверена држава и да се о томе не може разговарати.

"Али, наравно, можемо да разговарамо са САД о томе како да ојачамо нашу заједничку сарадњу у области безбједности у арктичкој регији", додала је она.

