Зашто мушкарци брзо након раскида ожене другу особу?

22.01.2026
Многе жене су доживјеле да се њихов бивши партнер врло брзо након раскида ожени новом дјевојком. Стручњаци су дискутовали о томе због чега се они нагло одлучују на овај корак.
Већина нас одраста вјерујући да је довољно пронаћи сродну душу и да ћемо се скрасити. Међутим, преданост ријетко зависи само од љубави. Тајминг је изузетно важан. Људи морају доћи до тачке „психолошке спремности“ прије него што се вјенчају и заснују породицу. Ово је за магазин „СЕЛФ“ навела брачна терапеуткиња Нари Јетер.
Бити спреман за нешто дугорочно изгледа другачије код мушкараца и жена, у великој мјери због родних норми које намеће друштво.
„Мушкарци су кроз историју учени да дају приоритет својим каријерама. Они сматрају да су постали одрасли људи тек када су у стању да обезбиједе и створе стабилан, сигуран живот за себе и своје породице“, навела је за „СЕЛФ“ психологиња Моли Буретс.
С друге стране, жене осјећају притисак да дају приоритет браку, због биолошког сата, као и очекивања друштва да прије свега буду супруге и мајке. Упркос чињеници да се ово мијења — број жена које зарађују исто или више од својих мужева утростручио се у посљедњих 50 година — ово очекивање и даље постоји.
„Теорија таксија“ олакшава разумијевање зашто мушкарац може тврдити да не види будућност са једном особом, а да затим брзо направи тај сљедећи корак са другом.
Без обзира на то да ли анализирате властиту прошлe везe или помажете пријатељици да преболи раскид, може бити примамљиво приписати краткотрајну везу или пропуштену прилику некој теорији. Оно што се чини као чврст доказ „теорије таксија“ вјероватније је резултат других фактора који се одвијају у позадини. Ево неколико разлога зашто би се могло чинити да је ријеч о „теорији таксија“, иако то није:
„Може дјеловати да је неко изненада постао емоционално доступан, али друга могућност коју треба размотрити јесте да је можда њихова нова партнерка компатибилнија“, каже Јетер, било у смислу вриједности, стила комуникације или начина живота.
„Када је раскид тешко прихватити или разлог за њега није јасан, уобичајен механизам суочавања јесте ослањање на поједностављена објашњења попут ‘теорије таксија’ како би се схватило нешто тако изненађујуће и компликовано“, наводи Буретс.
„Иако се прошлих веза можемо сјећати са љубављу, нове везе доносе нове прилике и мање неријешених, дуготрајних проблема“, објашњава Јетер, што може звучати привлачно свакоме ко жели да крене даље.
Иронично, раскид везе може бити управо оно што некога подстакне на размишљање, раст и припрему за дугорочну везу. До тренутка када уђу у нову везу, може се чинити као да су изненада кренули даље, али у стварности, њихова промјена става резултат је пажљиве саморефлексије.
