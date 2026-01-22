Logo
Large banner

Зашто мушкарци брзо након раскида ожене другу особу?

Извор:

Кликс

22.01.2026

19:45

Коментари:

0
Зашто мушкарци брзо након раскида ожене другу особу?
Фото: Pixabay

Многе жене су доживјеле да се њихов бивши партнер врло брзо након раскида ожени новом дјевојком. Стручњаци су дискутовали о томе због чега се они нагло одлучују на овај корак.

Већина нас одраста вјерујући да је довољно пронаћи сродну душу и да ћемо се скрасити. Међутим, преданост ријетко зависи само од љубави. Тајминг је изузетно важан. Људи морају доћи до тачке „психолошке спремности“ прије него што се вјенчају и заснују породицу. Ово је за магазин „СЕЛФ“ навела брачна терапеуткиња Нари Јетер.

Бити спреман за нешто дугорочно изгледа другачије код мушкараца и жена, у великој мјери због родних норми које намеће друштво.

Хљеб

Република Српска

Цијене лете у небо - гдје је граница?

„Мушкарци су кроз историју учени да дају приоритет својим каријерама. Они сматрају да су постали одрасли људи тек када су у стању да обезбиједе и створе стабилан, сигуран живот за себе и своје породице“, навела је за „СЕЛФ“ психологиња Моли Буретс.

С друге стране, жене осјећају притисак да дају приоритет браку, због биолошког сата, као и очекивања друштва да прије свега буду супруге и мајке. Упркос чињеници да се ово мијења — број жена које зарађују исто или више од својих мужева утростручио се у посљедњих 50 година — ово очекивање и даље постоји.

илу-црква-22012026

Република Српска

У долини Неретве ни мртви немају мира, напад на имовну СПЦ

„Теорија таксија“ олакшава разумијевање зашто мушкарац може тврдити да не види будућност са једном особом, а да затим брзо направи тај сљедећи корак са другом.

Без обзира на то да ли анализирате властиту прошлe везe или помажете пријатељици да преболи раскид, може бити примамљиво приписати краткотрајну везу или пропуштену прилику некој теорији. Оно што се чини као чврст доказ „теорије таксија“ вјероватније је резултат других фактора који се одвијају у позадини. Ево неколико разлога зашто би се могло чинити да је ријеч о „теорији таксија“, иако то није:

Боље се слажу са новом партнерком

„Може дјеловати да је неко изненада постао емоционално доступан, али друга могућност коју треба размотрити јесте да је можда њихова нова партнерка компатибилнија“, каже Јетер, било у смислу вриједности, стила комуникације или начина живота.

Лакше је прихватити раскид уз универзално „правило“

„Када је раскид тешко прихватити или разлог за њега није јасан, уобичајен механизам суочавања јесте ослањање на поједностављена објашњења попут ‘теорије таксија’ како би се схватило нешто тако изненађујуће и компликовано“, наводи Буретс.

Нова партнерка представља ново животно поглавље

„Иако се прошлих веза можемо сјећати са љубављу, нове везе доносе нове прилике и мање неријешених, дуготрајних проблема“, објашњава Јетер, што може звучати привлачно свакоме ко жели да крене даље.

Сломљено срце може људима показати шта су пропустили

Иронично, раскид везе може бити управо оно што некога подстакне на размишљање, раст и припрему за дугорочну везу. До тренутка када уђу у нову везу, може се чинити као да су изненада кренули даље, али у стварности, њихова промјена става резултат је пажљиве саморефлексије.

(Кликс)

Подијели:

Тагови:

Брак

raskid

вјенчање

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"На шта сам личила, срећа имам пара!" Едита оставила урнебесан коментар о свом лицу

Сцена

"На шта сам личила, срећа имам пара!" Едита оставила урнебесан коментар о свом лицу

1 ч

0
Џеј Ди Венс о Гренланду: САД ће наставити да покушавају да обезбиједе ту копнену масу

Свијет

Џеј Ди Венс о Гренланду: САД ће наставити да покушавају да обезбиједе ту копнену масу

1 ч

0
тумор

Друштво

Добој: Прва операција тумора на мозгу

1 ч

0
Посланици ПД ПС БиХ усвојили приједлог да се опорезују игре на срећу

Друштво

Посланици ПД ПС БиХ усвојили приједлог да се опорезују игре на срећу

1 ч

0

Више из рубрике

Хороскоп за самце за 2026. годину: Звијезде откривају шта вас чека

Љубав и секс

Хороскоп за самце за 2026. годину: Звијезде откривају шта вас чека

1 д

0
Три хороскопска знака имаће ове нед‌јеље посебно среће у љубави

Љубав и секс

Три хороскопска знака имаће ове нед‌јеље посебно среће у љубави

2 д

0
Ако мушкарцу упутите ове ријечи, добићете његово срце на длану

Љубав и секс

Ако мушкарцу упутите ове ријечи, добићете његово срце на длану

3 д

0
Три тешке истине о браку за које многи не желе да чују

Љубав и секс

Три тешке истине о браку за које многи не желе да чују

4 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

56

Какав потрес: Њемачка разматра бојкот Свјетског првенства

20

50

Звезда побиједила у Шведској и изборила нокаут фазу – живи сан о осмини финала

20

39

"Како ми лажемо...пардон, живимо": Зеленски у Давосу, уз лапсус, позвао на "одузимање" руских танкера

20

36

Младић за којим су трагали сви у БиХ пронађен - налази се у затвору

20

24

Позната инфлуенсерка погинула у саобраћајној несрећи у Словачкој

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner