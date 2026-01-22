У долини Неретве ни мртви немају мира, напад на имовну СПЦ

Аутор:Весна Азић
Током такозване хармонизације земљишних књига и катастра, Општински суд у Мостару уписао је „државу" као власника два православна гробља у Врапчићима – гробља Краљевина са капелом и гробља Подворница са црквом – Исто то, десило се и са црквом у насељу Челебићи код Коњица.
У катастарским евиденцијама као посједник јасно је наведена Српска православна црквена општина Мостар. Из медија су, кажу сазнали. Не из суда. Нити из званичног позива.
,,Нису нас позвали. Тако да у том смислу постоји забринутост да како тек људи који не живе данас у Мостару који су одселили одавде, шта је са њиховом имовином? Колико је ту земље, имовине која ће бити преписана на неког другог као власника?’’, рекао је Душко Којић , старјешина Саборне цркве у Мостару.
,,Како то другачије назвати него отимање, или одузимање, можда блаже речено. Шта је онда сљедеће? Не само да је одузета имовина СПЦ, него и физичких лица. Значи, сви ми смо у проблему и више не знамо шта посједујемо у Мостару’’, рекао је Велибор Миливојевић, бивши замјеник предсједника Градског вијећа Мостар.
Упис је извршио судски референт Меадин Балавац. Исти онај који је раније, у поступку хармонизације, без проблема као власника џамије у Врапчићима уписао Меџлис Исламске заједнице Мостар. Није ово изолован случај, нити административна грешка, став је Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ.
,,Срби су имали један коректан однос према том поступку. Вјеровали су да неће доћи до злоупотребе. Циљ хармонизације и јесте да се стварно стање на терену пренесе у грунтовницу као реално, чињенично стање. Међутим, овдје је црква највише нападнута. Црква није нешто што је дошло 30, 50, 70 година. То су гробља стара по 200 година’’, каже Ђорђе Радановић, предсједник Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ.
Власт и опозиција сложни у једном. Имовина је црвена линија која се не смије прећи. Припада ентитетима. Имамо довољно руку да је одбранимо.
,,Овај закон који је тренутно у процедури, мислим да јасно да он неће проћи гласање и да ћемо ми сви из Републике Српске бити против и биће довољно руку да он обори'', каже Мира Пекић, шеф Клуба СДС-а-ПДП-а-Листе за правду и ред.
,,Овђе је очигледно да Срби и мртви и црква у Федерацији смета. Очигледно да они покушавају да кроз могу слободно кажем неке играрије да је отму од народа и књиже на оно што народ не жели. И оно што је неуставно и ван Дејтона, а то је БиХ’’, каже Милорад Којић, посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.
Озбиљан преседан, тако то види струка. Не позивају се заинтересоване стране у поступку. Не позивају се ни власници. Зато они позивају Србе који су живјели или живе у ФБиХ да се распитају око своје имовине.
,,Власништво могу изгубити сви они који су били ранији власници. Како? Може као неко претпостављено власништво, ко је могао доказати да је знао да је власник, али није. Било да се ради о вјерским објектима, привредним субјектима или физичким лицима'', каже Милан Петковић, адвокат.
Срби огорчени и уплашени. Питају ако се узима земља мртвима, шта сутра чека живе? Није ово битка за земљу. Борбу воде за право да преци почивају тамо гдје су их сахранили. Ако ни гроб више није сигуран – питање је шта је сљедеће?
