Стевандић: Сад кукњава са предвиђених мјеста може да почне

Извор:

АТВ

22.01.2026

16:01

Коментари:

3
Стевандић: Сад кукњава са предвиђених мјеста може да почне
Фото: ATV

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић честитао је избор нове Владе Републике Српске након што је у Службеном гласнику објављена одлука о избору Владе.

Влада Републике Српске-19012026

Република Српска

У Службеном гласнику објављене одлуке о избору Владе Српске

- Управо. Само Минић је предсједник нове Владе Републике Српске а он и чланови кабинета - министри, су управо изашли у новом броју Службеног гласника. А сад кукњава са предвиђених мјеста може да почне. Честитке - написао је Стевандић.

Тагови:

Службени гласник Српске

Ненад Стевандић

Влада Републике Српске

Коментари (3)
