Стевандић: Сад кукњава са предвиђених мјеста може да почне

Извор:
АТВ
22.01.2026
16:01
Коментари:3
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић честитао је избор нове Владе Републике Српске након што је у Службеном гласнику објављена одлука о избору Владе.
Република Српска
У Службеном гласнику објављене одлуке о избору Владе Српске
- Управо. Само Минић је предсједник нове Владе Републике Српске а он и чланови кабинета - министри, су управо изашли у новом броју Службеног гласника. А сад кукњава са предвиђених мјеста може да почне. Честитке - написао је Стевандић.
Управо.— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) January 22, 2026
Само Минић је предсједник нове владе Републике Српске а он и чланови кабинета- министри, су управо изашли у новом броју Службеног гласника.
А сад кукњава са предвиђених мјеста може да почне.
Честитке. pic.twitter.com/WaxkB7FLXJ
Наука и технологија
2 ч0
Регион
2 ч0
Регион
2 ч0
Свијет
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч5
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
18
00
17
55
17
49
17
47
17
42
Тренутно на програму