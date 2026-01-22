Logo
Large banner

Повећан извоз из Српске, ево и за колико

22.01.2026

14:27

Коментари:

0
Повећан извоз из Српске, ево и за колико

Република Српска је у 2025. години остварила извоз вриједан пет милијарди и 354 милиона КМ, што је за 6,1 одсто више него у периоду јануар-децембар претходне године, саопштено је из Републичког завода за статистику.

У истом периоду остварен је увоз од седам милијарди и 628 милиона КМ, односно 3,9 одсто више него 2024. године, док је проценат покривености увоза извозом износио 70,2 одсто.

У децембру 2025. године остварен је извоз од 456 милиона КМ, што је за 9,5 одсто више него у децембру 2024, те увоз од 678 милиона КМ или 8,1 одсто више него у децембру у години раније, док је проценат покривености увоза извозом износио 67,3 одсто.

Највише је извезено у Хрватску - 943 милиона КМ или 17,6 одсто, те у Србију 936 милиона КМ, односно 17,5 одсто.

Десезонирана индустријска производња у Републици Српској у децембру 2025. године, у поређењу са новембром, била је већа за 13,6 одсто, док је календарски прилагођена индустријска производња у децембру 2025, у поређењу са децембром претходне године, била већа за 7,5 одсто.

Камион

БиХ

Подршка превозницима за сваки законом дозвољени облик протеста

Календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у периоду јануар-децембар 2025. године, у поређењу са истим периодом 2024, мања је за 4,5 одсто.

У саопштeњу је истакнуто да је број запослених у индустрији у децембру 2025, у односу на новембар исте године, мањи за 0,1 одсто, те да је у индустрији у децембру 2025. године у односу на просјек 2024. године било мањи за 4,3 одсто запослених, а у односу на исти мјесец претходне године мањи је за 2,8 одсто.

Подијели:

Тагови:

Република Српска

izvoz

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Подршка превозницима за сваки законом дозвољени облик протеста

БиХ

Подршка превозницима за сваки законом дозвољени облик протеста

3 ч

0
Жењезничка несрећа у Шпанији

Свијет

Трећа жељезничка несрећа у Шпанији за 6 дана: Сударили се воз и кран

3 ч

0
Гренланд зима

Свијет

САД преговара о добијању пуног приступа Гренланду

3 ч

0
bolest, zaraza, bolnica

Друштво

Годишње у Српској више од 40 жена умре од рака грлића материце

4 ч

0

Више из рубрике

Вијеће народа

Република Српска

Клуб Бошњака без сагласности: Нема вета на избор нове Владе Српске

4 ч

5
Измјене Закона о стварним правима упућене Заједничкој комисији

Република Српска

Измјене Закона о стварним правима упућене Заједничкој комисији

4 ч

0
Додик поздравио Трампову иницијативу о оснивању Одбора за мир

Република Српска

Додик поздравио Трампову иницијативу о оснивању Одбора за мир

4 ч

9
Синиша Каран

Република Српска

Каран: Предсједник Републике није декор, већ политичка кичма система

5 ч

23

  • Најновије

  • Најчитаније

18

00

Шок: Спријечен напад на авион Фридриха Мерца

17

55

"Гори у бикинију": Наша пјевачица којој треба 9.000 евра мјесечно да "преживи", сад ужива са милионером

17

49

Који је најопаснији тренутак у животу сваког човјека? Владика Николај о томе када почињемо да "клизимо"

17

47

Томпсон мора да сруши два илегална објекта у Чавоглавама

17

42

Возачи опрез! Због пораста температуре постоји опасност од одрона

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner