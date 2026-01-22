Повећан извоз из Српске, ево и за колико

22.01.2026
Република Српска је у 2025. години остварила извоз вриједан пет милијарди и 354 милиона КМ, што је за 6,1 одсто више него у периоду јануар-децембар претходне године, саопштено је из Републичког завода за статистику.
У истом периоду остварен је увоз од седам милијарди и 628 милиона КМ, односно 3,9 одсто више него 2024. године, док је проценат покривености увоза извозом износио 70,2 одсто.
У децембру 2025. године остварен је извоз од 456 милиона КМ, што је за 9,5 одсто више него у децембру 2024, те увоз од 678 милиона КМ или 8,1 одсто више него у децембру у години раније, док је проценат покривености увоза извозом износио 67,3 одсто.
Највише је извезено у Хрватску - 943 милиона КМ или 17,6 одсто, те у Србију 936 милиона КМ, односно 17,5 одсто.
Десезонирана индустријска производња у Републици Српској у децембру 2025. године, у поређењу са новембром, била је већа за 13,6 одсто, док је календарски прилагођена индустријска производња у децембру 2025, у поређењу са децембром претходне године, била већа за 7,5 одсто.
Календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у периоду јануар-децембар 2025. године, у поређењу са истим периодом 2024, мања је за 4,5 одсто.
У саопштeњу је истакнуто да је број запослених у индустрији у децембру 2025, у односу на новембар исте године, мањи за 0,1 одсто, те да је у индустрији у децембру 2025. године у односу на просјек 2024. године било мањи за 4,3 одсто запослених, а у односу на исти мјесец претходне године мањи је за 2,8 одсто.
