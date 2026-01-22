САД преговара о добијању пуног приступа Гренланду

22.01.2026
14:14
Коментари:0
САД преговарају о добијању пуног приступа Гренланду, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп за "Фокс њуз".
"О томе се заиста преговара, о детаљима. У суштини је то пун приступ. Нема краја, нема временског ограничења", одговорио је Трамп на питање да ли Вашингтон намјерава да купи Гренланд од Данске.
Трамп је најавио да ће на Гренланду бити стациониран дио одбрамбеног ракетног система "Златна купола".
Он је додао да ће САД "добити све што желе без икаквих трошкова".
Најновије
Најчитаније
18
01
18
00
17
55
17
49
17
47
Тренутно на програму