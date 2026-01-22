Logo
Large banner

Наоружани нападач убио три особе

22.01.2026

12:39

Коментари:

0
Наоружани нападач убио три особе
Фото: Pixabay

Аустралијска полиција изјавила је да трага за наоружаним нападачем у бијегу након што су три особе упуцане и убијене у четвртак у малом градићу уз језеро на истоку земље.

Полицајци су упозорили људе да остану у кућама у руралном градићу Лејк Каргелиго, 450 километара западно од Сиднеја.

Полиција Новог Јужног Велса изјавила је да је пронашла мушкарца и жену мртве у возилу након што је реаговала на дојаве о пуцњави у граду касно послијеподне.

Убрзо након тога у другој пуцњави убијена је жена и рањен мушкарац који је, како се наводи, у "критичном стању" у болници.

hitna pomoc

Хроника

Син јој зарио нож у врат: Овако је отац херој спасио супругу од сигурне смрти

"У овој фази, полиција је идентификовала починитеља који је још увијек на слободи", рекао је Ендрју Холанд, помоћни повјереник полиције Новог Јужног Велса те додао:

"Тренутно спроводимо велику потрагу у том подручју. Молимо људе да остану у кућама", рекао је Холанд новинарима.

Вјерује се да је нападач побјегао у возилу, рекао је Холанд, а преноси "ThePeninsulaQatar".

Подијели:

Тагови:

Убиство

Аустрија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Орбан: Будимпешти потребан мир за наставак раста и развоја

Свијет

Орбан: Будимпешти потребан мир за наставак раста и развоја

1 ч

0
Доналд Трамп поптисивање оснивања Одбора за мир у Гази

Свијет

Трамп потписао документе о оснивању Одбора за мир у Гази

2 ч

0
Трамп: Пронашли смо рјешење за осам ратова, ускоро за још један

Свијет

Трамп: Пронашли смо рјешење за осам ратова, ускоро за још један

2 ч

0
Провео невин 38 година у затвору: Ослободио га ДНК

Свијет

Провео невин 38 година у затвору: Ослободио га ДНК

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

20

Подршка превозницима за сваки законом дозвољени облик протеста

14

14

САД преговара о добијању пуног приступа Гренланду

14

06

Трећа жељезничка несрећа у Шпанији за 6 дана: Сударили се воз и кран

14

00

Годишње у Српској више од 40 жена умре од рака грлића материце

13

59

"Нисте сами, имате пријатеље": м:тел вратио аутобуску линију Гламоч-Бањалука

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner