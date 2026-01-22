Наоружани нападач убио три особе

22.01.2026
12:39
Коментари:0
Аустралијска полиција изјавила је да трага за наоружаним нападачем у бијегу након што су три особе упуцане и убијене у четвртак у малом градићу уз језеро на истоку земље.
Полицајци су упозорили људе да остану у кућама у руралном градићу Лејк Каргелиго, 450 километара западно од Сиднеја.
Полиција Новог Јужног Велса изјавила је да је пронашла мушкарца и жену мртве у возилу након што је реаговала на дојаве о пуцњави у граду касно послијеподне.
Убрзо након тога у другој пуцњави убијена је жена и рањен мушкарац који је, како се наводи, у "критичном стању" у болници.
Хроника
"У овој фази, полиција је идентификовала починитеља који је још увијек на слободи", рекао је Ендрју Холанд, помоћни повјереник полиције Новог Јужног Велса те додао:
"Тренутно спроводимо велику потрагу у том подручју. Молимо људе да остану у кућама", рекао је Холанд новинарима.
Вјерује се да је нападач побјегао у возилу, рекао је Холанд, а преноси "ThePeninsulaQatar".
