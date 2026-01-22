Logo
Син јој зарио нож у врат: Овако је отац херој спасио супругу од сигурне смрти

Извор:

Телеграф

22.01.2026

12:37

Син јој зарио нож у врат: Овако је отац херој спасио супругу од сигурне смрти
Фото: Pixabay

Земун не памти јутро као што је била ова крвава сриједа.

Око 8:30 часова, породични дом С. С. Р. (56) претворио се у кланицу када је њен рођени син, Л. Р. (25), кренуо у свој мрачни поход. Оно што је услиједило након самог напада - филмско бjекство из болнице и муњевита потјера- оставило је јавност у потпуном запрепашћењу.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Економија

Цијене горива у Републици Српској порасле, али ниже него у децембру

Све је почело језивом агресијом. Син је несрећну жену прво бесомучно ударао песницама и ногама по глави и тијелу, остављајући је у многобројним подливима и масницама. Док је мајка лежала беспомоћна на поду, он је дограбио нож и зарио јој сјечиво директно у врат! Намјера је била јасна - смртна пресуда жени која га је родила.

Отац херој

Вјероватно би Земун данас оплакивао жртву да у собу није улетио отац. Видјевши да му син убија супругу, без размишљања је скочио на наоружаног младића. У стравичном рвању "прса у прса", разјарени син је ножем посјекао и оца, али је овај надљудским напорима успио да га обузда.

Сцена коју су затекли љекари Хитне помоћи била је стравична: сво троје укућана било је обливено крвљу и повријеђено. Сви су транспортовани у болницу, гдје је мајка хитно смјештена на одјељење шока у критичном стању.

Насилник је искористио тренутак непажње и побјегао из болничког круга!

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Будимпешти потребан мир за наставак раста и развоја

Муњевита потјера и поновно хапшење

Београдска полиција одмах је подигла све расположиве снаге. Блокирани су излази из кварта, а оперативци су чешљали сваки метар док бјегунац коначно није лоциран. У напетој акцији, насилник је ухапшен и овог пута, уз строгу стражу и лисице које му неће бити скинуте, спроведен у притвор.

Терети се за покушај убиства

Правда је брзо закуцала на врата. По налогу Вишег јавног тужилаштва, Л. Р. се на терет ставља најтеже дјело- покушај убиства. Његова мајка се и даље налази у животној опасности, док љекари дају све од себе да санирају језиве ране на врату.

Зибовић

Остали спортови

Џудо клуб Борац упутио апел за повећање буџета за спорт у Бања Луци

"Ово није човјек, ово је монструм! Да му рођени отац није скочио на нож, он би је заклао пред нашим очима," кажу комшије које су још увијек у сузама због призора који су видјели у сриједу ујутру.

Zemun

покушај убиства

