Син јој зарио нож у врат: Овако је отац херој спасио супругу од сигурне смрти

22.01.2026
Земун не памти јутро као што је била ова крвава сриједа.
Око 8:30 часова, породични дом С. С. Р. (56) претворио се у кланицу када је њен рођени син, Л. Р. (25), кренуо у свој мрачни поход. Оно што је услиједило након самог напада - филмско бjекство из болнице и муњевита потјера- оставило је јавност у потпуном запрепашћењу.
Све је почело језивом агресијом. Син је несрећну жену прво бесомучно ударао песницама и ногама по глави и тијелу, остављајући је у многобројним подливима и масницама. Док је мајка лежала беспомоћна на поду, он је дограбио нож и зарио јој сјечиво директно у врат! Намјера је била јасна - смртна пресуда жени која га је родила.
Вјероватно би Земун данас оплакивао жртву да у собу није улетио отац. Видјевши да му син убија супругу, без размишљања је скочио на наоружаног младића. У стравичном рвању "прса у прса", разјарени син је ножем посјекао и оца, али је овај надљудским напорима успио да га обузда.
Сцена коју су затекли љекари Хитне помоћи била је стравична: сво троје укућана било је обливено крвљу и повријеђено. Сви су транспортовани у болницу, гдје је мајка хитно смјештена на одјељење шока у критичном стању.
Насилник је искористио тренутак непажње и побјегао из болничког круга!
Београдска полиција одмах је подигла све расположиве снаге. Блокирани су излази из кварта, а оперативци су чешљали сваки метар док бјегунац коначно није лоциран. У напетој акцији, насилник је ухапшен и овог пута, уз строгу стражу и лисице које му неће бити скинуте, спроведен у притвор.
Правда је брзо закуцала на врата. По налогу Вишег јавног тужилаштва, Л. Р. се на терет ставља најтеже дјело- покушај убиства. Његова мајка се и даље налази у животној опасности, док љекари дају све од себе да санирају језиве ране на врату.
"Ово није човјек, ово је монструм! Да му рођени отац није скочио на нож, он би је заклао пред нашим очима," кажу комшије које су још увијек у сузама због призора који су видјели у сриједу ујутру.
