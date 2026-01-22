Орбан: Будимпешти потребан мир за наставак раста и развоја

Извор:
СРНА
22.01.2026
12:30
Коментари:0
Мађарска је један од оснивача Одбора за мир у Гази, чији је рад покренуо предсједник САД Доналд Трамп, и придружила се тој иницијативи јер јој је мир потребан за наставак раста и развоја, истакао је мађарски премијер Виктор Орбан.
"Предсједник САД покренуо је данас нову иницијативу: Одбор за мир. Мађарска је међу оснивачима, јер јој је потребан мир за наставак раста и развоја", написао је Орбан на "Иксу".
Он је навео да рат угрожава све што је изграђено у посљедњих 15 година и доноси инфлацију, санкције, високе цијене енергената и пропадање државних економија.
"Мађарска не жели да се креће уназад. Желимо да идемо напријед. Зато подржавамо и учествујемо у свакој међународној иницијативи која спречава и зауставља ратове и која гарантује безбједност и спокој народа и породица. То је оно на чему радимо данас у Давосу и на чему ћемо радити/ вечерас у Бриселу", закључио је Орбан.
Трамп је данас на маргинама Свјетског економског форума у Давосу потписао документе којима се званично оснива Одбор за мир у Гази.
