Орбан: Будимпешти потребан мир за наставак раста и развоја

Извор:

СРНА

22.01.2026

12:30

Коментари:

Орбан: Будимпешти потребан мир за наставак раста и развоја
Фото: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Мађарска је један од оснивача Одбора за мир у Гази, чији је рад покренуо предсједник САД Доналд Трамп, и придружила се тој иницијативи јер јој је мир потребан за наставак раста и развоја, истакао је мађарски премијер Виктор Орбан.

"Предсједник САД покренуо је данас нову иницијативу: Одбор за мир. Мађарска је међу оснивачима, јер јој је потребан мир за наставак раста и развоја", написао је Орбан на "Иксу".

Он је навео да рат угрожава све што је изграђено у посљедњих 15 година и доноси инфлацију, санкције, високе цијене енергената и пропадање државних економија.

Синиша Каран

Република Српска

Каран: Предсједник Републике није декор, већ политичка кичма система

"Мађарска не жели да се креће уназад. Желимо да идемо напријед. Зато подржавамо и учествујемо у свакој међународној иницијативи која спречава и зауставља ратове и која гарантује безбједност и спокој народа и породица. То је оно на чему радимо данас у Давосу и на чему ћемо радити/ вечерас у Бриселу", закључио је Орбан.

Трамп је данас на маргинама Свјетског економског форума у Давосу потписао документе којима се званично оснива Одбор за мир у Гази.

Виктор Орбан

Gaza

