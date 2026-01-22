Logo
''Став Путина о Гренланду не указује на ванредни састанак са Трампом''

Извор:

СРНА

22.01.2026

11:20

Коментари:

0
Гренланд зима
Фото: Tanjug/AP/Evgeniy Maloletka)

Став предсједника Русије Владимира Путина о Гренланду, који је изнесен на састанку Савјета безбједности Руске Федерације, не указује на ванредни састанак са предсједником САД Доналдом Трампом, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Он је брифингу истакао да не види било какву повезаност између питања Гренланда и организовања ванредног састанка Путина и Трампа.

- Желим да вас подсјетим на Путинове ријечи које су изговорене јуче: "Било шта што се тиче Гренланда није наша ствар." Имамо доста својих проблема. Морамо да заштитимо своје интересе и да се усредсредимо на специјалну војну операцију, економски развој, те на побољшање демографије и нивоа развоја домаће електронике - нагласио је Песков.

Путин је на јучерашњем састанку Савјета безбједности Руске Федерације изјавио да се питање Гренланда не тиче Русије, али је подсјетио да су се сличне ствари дешавале кроз историју.

Он је навео примјер навео како је Аљаска продата САД за 7,2 милиона долара и додао да је процјена да би, према данашњим цијенама и узимајући у обзир инфлацију, Гренланд могао да кошта између 200 милиона и милијарду долара.

Kremlj

Владимир Путин

Grenland

Коментари (0)
