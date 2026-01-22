''Став Путина о Гренланду не указује на ванредни састанак са Трампом''

Извор:
СРНА
22.01.2026
11:20
Коментари:0
Став предсједника Русије Владимира Путина о Гренланду, који је изнесен на састанку Савјета безбједности Руске Федерације, не указује на ванредни састанак са предсједником САД Доналдом Трампом, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Он је брифингу истакао да не види било какву повезаност између питања Гренланда и организовања ванредног састанка Путина и Трампа.
Свијет
Детаљи су језиви: Пронађен мушкарац са Балкана који је нестао 2003. године
- Желим да вас подсјетим на Путинове ријечи које су изговорене јуче: "Било шта што се тиче Гренланда није наша ствар." Имамо доста својих проблема. Морамо да заштитимо своје интересе и да се усредсредимо на специјалну војну операцију, економски развој, те на побољшање демографије и нивоа развоја домаће електронике - нагласио је Песков.
Путин је на јучерашњем састанку Савјета безбједности Руске Федерације изјавио да се питање Гренланда не тиче Русије, али је подсјетио да су се сличне ствари дешавале кроз историју.
Занимљивости
Сва врата богатства отварају се за ова три знака: Богатство стиже већ од данас
Он је навео примјер навео како је Аљаска продата САД за 7,2 милиона долара и додао да је процјена да би, према данашњим цијенама и узимајући у обзир инфлацију, Гренланд могао да кошта између 200 милиона и милијарду долара.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
14
20
14
14
14
06
14
00
13
59
Тренутно на програму