Фудбалер пао на терену и умро

22.01.2026
11:05
Фудбалер Монкарапакенсеа, Насур Бакем, умро је у сриједу навече након што се срушио током утакмице Алгарве ФА купа, одигране на "Муниципал Стадиуму" у Олхаоу.
Бакем (27) пао је у несвијест током првог полувремена утакмице трећег кола против Имортал ДЦ-а и доживио срчани застој на терену.
Упркос хитној медицинској помоћи, фудбалер рођен у Анголи није могао бити спашен.
Клуб је од тада објавио почаст Бакему на својим страницама на друштвеним мрежама.
"Насур нас прерано напушта, остављајући празнину у клубу и у свима онима који су га познавали, на терену и изван њега. Био је спортиста, саиграч и особа која ће увијек бити дио наше породице", написао је клуб.
