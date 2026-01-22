Logo
Фудбалер пао на терену и умро

22.01.2026

11:05

Fudbalska lopta
Фото: Танјуг/АП

Фудбалер Монкарапакенсеа, Насур Бакем, умро је у сриједу навече након што се срушио током утакмице Алгарве ФА купа, одигране на "Муниципал Стадиуму" у Олхаоу.

Бакем (27) пао је у несвијест током првог полувремена утакмице трећег кола против Имортал ДЦ-а и доживио срчани застој на терену.

Упркос хитној медицинској помоћи, фудбалер рођен у Анголи није могао бити спашен.

Moskva Kremlj

Свијет

Кремљ: Русија ће допринијети Трамповом Одбору за мир, али има захтјев

Клуб је од тада објавио почаст Бакему на својим страницама на друштвеним мрежама.

"Насур нас прерано напушта, остављајући празнину у клубу и у свима онима који су га познавали, на терену и изван њега. Био је спортиста, саиграч и особа која ће увијек бити дио наше породице", написао је клуб.

