Logo
Large banner

Стручњаци упозоравају: Правило 24 сата није за све парове

11.02.2026

17:24

Коментари:

0
Стручњаци упозоравају: Правило 24 сата није за све парове
Фото: Vera Arsic/Pexels

Друштвеним мрежама кружи "правило 24 сата" које наводно може да спаси вашу љубавну везу од пропасти. А шта о овоме кажу стручњаци?

Шта треба знати:

Правило 24 сата“ савјетује да у року дана кажете шта вас је повриједило.

Корисници тврде да смањује импулсивне свађе.

Психотерапеути упозоравају да не одговара сваком пару.

Флексибилнији приступ комуникацији може бити здравији.

Наиме, "правило 24 сата" налаже да партнеру или партнерки у року 24 сата кажете чиме вас је узнемирио/ла или заувијек ћутите и доведете љубавну везу до пуцања. Многи корисници друштвених мрежа наводе да им је оно помогло да спријече свађу.

Шта подразумијева правило 24 сата?

"Ово ми је много помогло. Открила сам да је много боље да се 'охладим' на 24 сата како бих се смирила него претјерано реаговала и слала бијесну поруку", "Користим ову методу годинама и заиста ради", неки су од коментара.

Али, стручњаци наводе да се ово правило не може примијенити на све парове.

"За парове који уобичајено избјегавају сукобе или потискују своје емоције, временска граница може д‌јеловати као здрава структура одговорности", казала је психотерапеуткиња Криста Норис за "New York Пост" и додала да временски оквири могу учинити више штете него користи, нарочито ако једна особа осјећа потребу да разговара прије него што регулише своје емоције.

Када метода може помоћи?

С њеним мишљењем сагласна је била и психотерапеуткиња Сања Бари, напомињући да се прерано форсирање разговора може брзо претворити у бурну свађу.

"Форсирање 'правила 24' касно ноћу након стресног радног дана често доводи до дефанзивног става или изговарања ствари које не мислите, а не до рјешења", рекла је.

Умјесто тога савјетује блажи приступ. Требало би да кажете партнеру да сте бијесни, али када се смирите и будете спремни за то, нормално разговарајте о проблемима. Није потребно ограничавати се на 24 сата, преноси Супержена.

Подијели:

Тагови :

Љубав

bračni parovi

Савјети

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Отказала вјенчање након што је сазнала тајну: Купио је кућу, али...

Љубав и секс

Отказала вјенчање након што је сазнала тајну: Купио је кућу, али...

3 ч

0
Које доба дана је најбоље за секс?

Љубав и секс

Које доба дана је најбоље за секс?

20 ч

0
Најлакши начин да откријете да ли се некоме свиђате

Љубав и секс

Најлакши начин да откријете да ли се некоме свиђате

2 д

0
Приватни детектив открива: Како за 30 секунди провјерити да ли вас партнер вара

Љубав и секс

Приватни детектив открива: Како за 30 секунди провјерити да ли вас партнер вара

5 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

18

Какво је стање у сектору мљекарства и пољопривреде?

19

15

Милијардерка кромпир бира сама

19

09

Резултат избора - велика побједа српског народа и Републике српске

19

04

Данијел прије неколико дана отет, а сада се јавно обратио Милици Тодоровић

19

00

Централне вијести, 11.02.2026.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner