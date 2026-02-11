Стручњаци упозоравају: Правило 24 сата није за све парове

11.02.2026
17:24
Коментари:0
Друштвеним мрежама кружи "правило 24 сата" које наводно може да спаси вашу љубавну везу од пропасти. А шта о овоме кажу стручњаци?
Правило 24 сата“ савјетује да у року дана кажете шта вас је повриједило.
Корисници тврде да смањује импулсивне свађе.
Психотерапеути упозоравају да не одговара сваком пару.
Флексибилнији приступ комуникацији може бити здравији.
Наиме, "правило 24 сата" налаже да партнеру или партнерки у року 24 сата кажете чиме вас је узнемирио/ла или заувијек ћутите и доведете љубавну везу до пуцања. Многи корисници друштвених мрежа наводе да им је оно помогло да спријече свађу.
"Ово ми је много помогло. Открила сам да је много боље да се 'охладим' на 24 сата како бих се смирила него претјерано реаговала и слала бијесну поруку", "Користим ову методу годинама и заиста ради", неки су од коментара.
Али, стручњаци наводе да се ово правило не може примијенити на све парове.
"За парове који уобичајено избјегавају сукобе или потискују своје емоције, временска граница може дјеловати као здрава структура одговорности", казала је психотерапеуткиња Криста Норис за "New York Пост" и додала да временски оквири могу учинити више штете него користи, нарочито ако једна особа осјећа потребу да разговара прије него што регулише своје емоције.
С њеним мишљењем сагласна је била и психотерапеуткиња Сања Бари, напомињући да се прерано форсирање разговора може брзо претворити у бурну свађу.
"Форсирање 'правила 24' касно ноћу након стресног радног дана често доводи до дефанзивног става или изговарања ствари које не мислите, а не до рјешења", рекла је.
Умјесто тога савјетује блажи приступ. Требало би да кажете партнеру да сте бијесни, али када се смирите и будете спремни за то, нормално разговарајте о проблемима. Није потребно ограничавати се на 24 сата, преноси Супержена.
