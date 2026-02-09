Logo
Најлакши начин да откријете да ли се некоме свиђате

09.02.2026

16:03

Фото: Arina Krasnikova/Pexels

Понекад је на састанку са особом која вам се допада немогуће одгонетнути шта друга особа мисли. Да ли им дјелујете привлачно или иритантно?

Сада су стручњаци открили да се, када људи процјењују привлачност нечијег лица, њихов поглед усмјерава на оне црте које им се највише допадају. Праћење погледа могло би да вам пружи увид у то колико им се заправо свиђате, пише "Дејли мејл".

Истраживачи са клинике Мејо у Минесоти, ангажовали су 154 одрасле особе да учествују у студији. Користили су технологију за праћење покрета очију како би пратили на које дијелове фотографије људи гледају, а затим су их питали да оцијене колико им је лице на слици привлачно.

Резултати су показали да су људи дуже посматрали одређене дијелове лица код оних фотографија које су оцијенили као привлачне.

Уопштено, када су лица оцијењена као привлачнија, учесници су више времена проводили гледајући у уста, нос и образе – област познату као "централни троугао".

Такође су више гледали у косу и уста.

С друге стране, повећана пажња усмјерена на чело и врат била је повезана са нижим оцјенама привлачности.

Даља анализа је показала да је код мушких учесника који су оцјењивали женска лица, најјачи показатељ високе оцјене привлачности био продужен поглед у уста. Ово се поклапа са претходним истраживањима која сугеришу да мушкарци често обраћају пажњу на особине повезане с плодношћу и младошћу.

Жене су, с друге стране, чешће гледале мушкарцима у очи и косу када су их сматрале привлачним.

У студији, објављеној у часопису "The Laryngoscop", пише: "Повећано задржавање погледа на устима код жена и очима и коси код мушкараца повезано је са значајно вишим оцјенама привлачности које долазе од посматрача супротног пола."

Наводе и да њихова открића могу бити важна за естетске третмане, па чак и пластичну хирургију, јер би могла да помогну у усмјеравању захвата ка промјенама које остављају највећи визуелни утисак. Једна новија студија је показала да, упркос популарности третмана за повећање усана, мушкарци заправо више воле жене са природно обликованим уснама.

Истраживачи са Универзитета у Сиднеју замолили су 32 мушкарца и жене да оцијене колико су им привлачна лица код којих су величине усана биле вјештачки промијењене.

Анализа је показала да су жене више вољеле благо увећане усне на женским лицима, док су мушкарци више преферирали жене са природним уснама.

Међутим, и мушкарци и жене су оцијенили мушкарце са тањим уснама као привлачније.

Величина усана се раније повезивала са показатељима генетског пола, репродуктивног здравља и плодности.

Ипак, истраживачи су упозорили да стално излагање увећаним уснама може да доведе до „дисформије усана“, уз напомену да постоји „јасан доказ да, када су испитаници изложени новој величини усана, та величина постаје нови стандард“.

(Женски магазин)

