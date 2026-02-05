Logo
Ко је осјећајнији током интимног односа - мушкарци или жене?

05.02.2026

14:27

Ко је осјећајнији током интимног односа - мушкарци или жене?
Фото: Ron Lach/Pexels

Питање ко је током секса "осјећајнији" често се поставља у свакодневним разговорима и медијима, а постоји ли заиста конкретан одговор на ово питање.

Научна истраживања показују да не постоји једноставан одговор који би важио за све мушкарце и све жене. Секс и емоције повезани су на више нивоа, а разлике међу појединцима често су веће него разлике између полова.

Према доступним подацима, жене у великом броју случајева наглашавају емоционалну повезаност и блискост с партнером као важан дио сексуалног искуства. То значи да им осјећања и однос с партнером могу имати већи утицај на то како доживљавају секс него што је то случај код неких мушкараца.

То не значи да су жене по природи "осјећајније", него да им емоционална компонента често игра већу улогу у цјелокупном доживљају угођаја и интимности.

С друге стране, мушкарци такође могу доживљавати снажне емоције током секса. Неурохемијске промјене које се догађају у тијелу за вријеме узбуђења и оргазма, попут пораста хормона који подстичу угођај и задовољство, јављају се и код жена и код мушкараца.

То значи да оба пола могу имати интензивне тјелесне и емоционалне реакције, само се понекад разликују у начину на који то споља изражавају.

Важно је узети у обзир и друштвене факторе. У многим културама мушкарци уче да не показују лако емоције, док се од жена често очекује већа емоционална отвореност. То не значи нужно да осјећаји нису једнако снажни, него да се различито изражавају.

Не може се са сигурношћу рећи да су жене или мушкарци "осјећајнији" током секса. Доживљај сексуалних и емоционалних осјећања више зависи од појединца, од његовог односа с партнером и од контекста, него од самог пола.

Осјећаји која се јављају током интимности комплексни су и код мушкараца и код жена и није их могуће једноставно свести на једну димензију.

Сексуални односи

Коментари (0)
