Заказано ново суђење за убиство Славише Ћулума

Аутор:

Огњен Матавуљ

05.02.2026

14:21

Заказано ново суђење за убиство Славише Ћулума

Окружни суд у Бањалуци за 17. фебруар заказао је почетак поновљеног суђења за убиство Славише Ћулума који је 15. маја 2020. године изрешетан у Драгочају код Бањалуке.

За злочин је оптужен Синиша Шакић звани Кинез који је првостепеном пресудом био ослобођен оптужбе. Међутим, по жалби Републичког јавног тужилаштва пресуду је укинуо Врховни суд Републике Српске и предмет вратио на ново суђење.

Према оптужници Шакић је заједно и у договору са непознатом особом набавио мотоцикл, који је користио за ”извиђање" терена гдје су планирали убиство, као и аутоматско оружје и муницију којим ће извршити злочин.

”Шакић и непозната особа прилагодили су двије локације у Драгочају, у пошумљеном појасу поред локалног пута који су користили за своје скривање и скривање мотоцикла, те за осматрање и извршење кривичног дјела. Затим су 15. маја прошле године око 11.15 часова у засеоку Кочићи у засједи сачекали Ћулума који је возилом наишао путем”, наводи се у оптужници.

У критично вријеме Ћулум се ”голфом 6” кретао макадамским путем, недалеко од куће у којој је боравио са мајком и очухом, када су нападачи запуцали из ”бункера” уз пут. Према возилу су испаљена најмање 22 хица из два аутоматска оружја, која су Ћулуму нанијела више тешких повреда од којих је на мјесту остао мртав.

Током суђења вјештаци су навели да је на Ћулума пуцано са три стране. Погођен је, између осталог, у главу и срце и није имао промил шансе да преживи. Утврђено је и да је 13 хитаца испаљено из једне, а девет из друге аутоматске пушке. Међутим, оружје којим је убијен током истраге није пронађено.

Након убиства, убице су мотоциклом побјегле с мјеста злочина. Снимљени су надзорним камерама како бјеже из Драгочаја. Били су обучени у маскирну одјећу, док су преко глава носили мотоциклистичке кациге. Наводно су побјегли према Козари, на подручју општине Градишка. Међутим, ни мотоцикл током истраге није пронађен.

Суђење

Убиство

Славиша Ћулум

Синиша Шакић

