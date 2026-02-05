Заказано ново суђење за убиство Славише Ћулума

Аутор:Огњен Матавуљ
05.02.2026
14:21
Коментари:0
Окружни суд у Бањалуци за 17. фебруар заказао је почетак поновљеног суђења за убиство Славише Ћулума који је 15. маја 2020. године изрешетан у Драгочају код Бањалуке.
За злочин је оптужен Синиша Шакић звани Кинез који је првостепеном пресудом био ослобођен оптужбе. Међутим, по жалби Републичког јавног тужилаштва пресуду је укинуо Врховни суд Републике Српске и предмет вратио на ново суђење.
Хроника
Убиство које је шокирало Бањалуку: Пресуда пала због сумњивог алибија из Хрватске
Према оптужници Шакић је заједно и у договору са непознатом особом набавио мотоцикл, који је користио за ”извиђање" терена гдје су планирали убиство, као и аутоматско оружје и муницију којим ће извршити злочин.
”Шакић и непозната особа прилагодили су двије локације у Драгочају, у пошумљеном појасу поред локалног пута који су користили за своје скривање и скривање мотоцикла, те за осматрање и извршење кривичног дјела. Затим су 15. маја прошле године око 11.15 часова у засеоку Кочићи у засједи сачекали Ћулума који је возилом наишао путем”, наводи се у оптужници.
Хроника
Укинута пресуда за убиство Ћулума, Шакићу ново суђење
У критично вријеме Ћулум се ”голфом 6” кретао макадамским путем, недалеко од куће у којој је боравио са мајком и очухом, када су нападачи запуцали из ”бункера” уз пут. Према возилу су испаљена најмање 22 хица из два аутоматска оружја, која су Ћулуму нанијела више тешких повреда од којих је на мјесту остао мртав.
Током суђења вјештаци су навели да је на Ћулума пуцано са три стране. Погођен је, између осталог, у главу и срце и није имао промил шансе да преживи. Утврђено је и да је 13 хитаца испаљено из једне, а девет из друге аутоматске пушке. Међутим, оружје којим је убијен током истраге није пронађено.
Хроника
Како је тужилаштву пала оптужница са ”необоривим доказима”
Након убиства, убице су мотоциклом побјегле с мјеста злочина. Снимљени су надзорним камерама како бјеже из Драгочаја. Били су обучени у маскирну одјећу, док су преко глава носили мотоциклистичке кациге. Наводно су побјегли према Козари, на подручју општине Градишка. Међутим, ни мотоцикл током истраге није пронађен.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
14
47
14
39
14
38
14
35
14
27
Тренутно на програму