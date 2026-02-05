Тужилаштво се огласило о запљени веће количине конопље у Бијељини

05.02.2026
Након што је полиција 3. фебруара у Бијељини пронашла већу количину конопље и више радних машина, огласили су се из Окружног јавног тужилаштва у Бијељини одакле су навели да у овом случају није достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу, нити неко лице тренутно има статус осумњиченог.
Како истичу, под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, полицијски службеници Управе криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова Републике Српске у сарадњи са припадницима Полицијске управе Бијељина извршили претрес једне локације на подручју Бијељине и том приликом су пронашли и изузели већу количину биљне материје.
"Ради се о објекту који је издат на кориштење трећем лицу, наводно ради узгоја индустријске конопље, за што се тренутно врше провјере и прикупља релевантна документација", наводе из Тужилаштва.
У овом случају, дежурни тужилац је наложио предузимање даљих мјера и радњи у циљу утврђивања свих чињеница и навода у складу са Законом о кривичном поступку Републике Српске.
"Окружном јавном тужилаштву у Бијељини није достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу, нити неко лице тренутно има статус осумњиченог. Тужилаштво ће након прикупљања доказа и утврђивања релевантних чињеница, јавност обавијестити у погледу тужилачке одлуке и да ли у конкретном случају има елемената кривичног дјела", истиче се у саопштењу.
