Давид убио своју баку, док је све гледао његов непокретни брат

05.02.2026
"Мислио сам да сам ја сљедећи, међутим, Давид се вратио и шрафцигером који је нашао кренуо да убада баку у очи. Почео сам да вриштим, ударам рукама, дозивао помоћ… Она је само тихо изустила: "Пусти га, Стефане, нека учини шта жели." Давид се, чувши то, насмијао, па додао: "Ова никако да умре. Тебе твој Бог баш воли." Устао је са ње, отишао опет до кухиње и дошао са ножевима..."
Овако је говорио Стефан Драгићевић, брат Давида Дудића који је звјерски убио њихову баку Десанку Дудић (70), 15. децембра 2021. године у њеној кући у Котежу и то на дан њеног рођендана.
У тренутку језивог убиства Стефан је био непокретан и живио је са својом баком, у стану у Котежу, гдје ју је на његове очи убо Стефанов брат од ујака Давид.
Давид је Десанку давио, претукао, шрафцигером јој копао очи и брутално је убадао кухињским ножем.
За овај монструозни злочин њему се судило пред Вишим судом у Београду. Током суђења, доказало се да је у тренутку када је починио кривично дјело био неурачунљив због чега му је изречена мјера безбједности, односно обавезно психијатријско лијечење на којем се, према сазнањима "Блица" и данас налази.
"Њему је одређена безбједносна мера психијатријског лијечења док за то има потребе. Што значи да ће се Давид налазити на лијечењу док лекари сматрају да му је неопходно. То може да буде неколико година, а може да буде и доживотно", објаснио је извор "Блица".
Стефан Драгићевић у својој ранијој исповести до детаља је описао овај језиви злочин који ће му, како каже, заувијек остати урезан у сјећању.
"Давид се загледао у даљину, не чувши питања, као да није био присутан… У том бунилу у који је упао, скочио је и рекао да мора да отвори прозор. Како сам ја непокретан, а лежим испод тог прозора у мајици, бака је рекла да не отвара због мене, него да скине јакну или да изађе на терасу. Давид је то одбио и инсистирао да се отвори. Видјевши где то води, рекао сам баки да батали, а њему да отвори", открио је тада овај младић.
Он је истакао да бака није жељела да одустане, односно да је ушла у кратку расправу са Давидом, а он је онда само поновио неколико пута: "У реду је, у реду је.", а онда је отпочео хорор.
"Само је скочио и узео баку за крагну, стегао је за врат, бацио на под и почео да је гуши, рукама и ногама. Скочио сам да јој помогнем, али су ме ноге издале, пао сам. Давид је пришао, ухватио ме и бацио на кревет као да сам перо. Онда се вратио да настави њу да мучи. Тукао ју је, каже, око сат времена, све време се смијао и понављао питање: "Ти си још жива?" - присјећао се Стефан.
Према његовим ријечима, Давиди је Десанки разбио саксију у главу, а онда наставио да је без милосрдно бије.
"Разбио јој саксију о главу, а потом и вазу, па теглу ајвара коју ми је бака мало прије тога држала испред лица да ми покаже шта је купила, а онда је устао и узео флашу алкохолног пића и поломио је ударајући је у главу. До тог тренутка бака се борила као лавица, понављајући: "Бог је са мном", али вјероватно је тај алкохол почео да је пече, па је и она кренула да вришти. Он ју је песницама ударао понављајући јој да ућути, а на крају је, ућутавши је, рекао: "Ха-ха, испао сам из кондиције, мало сам се заморио" – наводи овај младић.
Након тога, испричао је, устао је и отишао до кухиње.
"Мислио сам да сам ја сљедећи, међутим, Давид се вратио и шрафцигером који је нашао кренуо да убада баку у очи. Почео сам да вриштим, ударам рукама, дозивао помоћ. Она је само тихо изустила: "Пусти га, Стефане, нека учини шта жели." Давид се, чувши то, насмијао, па додао: "Је*оте, ова никако да умре. Тебе твој Бог баш воли.” Устао је са ње, отишао опет до кухиње и дошао са ножевима. Јавио сам ујаку, који је звао и полицију. Они су дошли и опколили зграду. Дошли су до врата, а Давид је узео ножеве и ставио ми под грло како не бих проговорио. Нисам могао да га гледам и само сам изустио: "Кољи." Он се удаљио и отишао до прозора - рекао је тада Стефан.
Према речима Десанкиног сина, а Давидовог оца, Ђорђа, све се догађало брзо, стигла је полиција, па он, а за то вријеме, Стефан је гледао како Давид бездушно мучи Десанку и ништа није могао да уради.
"Полиција је звонила, вртјела се, сишли су доле, можда би преживјела да су ушли раније. Пролетио сам кроз полицију, јер су ме дуго задржавали, испитивали ме како се зове, колико има година, тад сам им рекао да немам времена за то, јер се неко тамо бори за живот, прошао сам кроз њих, у тренутку кад сам почео да разваљујем врата он је Стефану ставио два ножа под грло", објашњавао је раније Ђорђе.
На крају је убица сам отворио врата, а његова хладнокрвност их је све оставила у шоку.
"Кад је отворио рекао је полицији: "Уђите, али мало вам је неред овде, и ја сам се згрануо", у неверици прича син убијене жене.
Ђорђе је испричао и да син није желио да прихвати његову помоћ, већ да му је само тражио новац.
"Причао ми је да је "гробар" Веље Невоље и члан његове екипе. Са тим се поносио. Такође ми је рекао да је неког момка избо мачем. Није дозвољавао да му се удијели савјет и укаже му се на то да је на погрешном путу. Знам да је имао проблеме са дрогом и да је хапшен код нас, али и у Аустрији. Од мене је захтијевао новац, дневно да му дајем по 150 евра, а ја сам му нудио да му помогнем тако што ћу му наћи посао", причао је очајни отац.
Давид се ухватио лошег друштва и због њих је кренуо странпутицом, утврдиле су раније његове комшије.
"Да се дрогира нисмо знали то досад нисмо чули, али смо чули да је дужан, да му пријете, да ће да дођу да му узму кућу, плац... А како се задужио, не знам, то су све приче које су стигле до нас. Због тога је пре неколико година отишао и у Аустрију. Неко од њих га је врбовао, отишао је, продавао је дрогу и тако је ухапшен. Ухваћен је са малом количином па није много добио, неколико мјесеци, вратио се кад је одслужио", говорили су они.
Давид Дудић је на суђењу испричао како се не сјећа целокупног догађаја, али да је признао злочин на основу изјаве коју је прочитао.
Током суђења Давид је затражио опроштај од оца чију је мајку убио.
Само недјељу дана прије него што је звјерски убио бабу, Давид је претукао мајку и сестру, али је пуштен на слободу.
