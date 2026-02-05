Ко боље подноси бол - мушкарци или жене?

Извор:
Б92
05.02.2026
11:03
Вјечна полемика о томе ко има виши праг толеранције на бол – мушкарци или жене – често се распламсава на друштвеним мрежама, а аргументи се углавном траже у свакодневном животу.
Главни адут у корист жена најчешће је чињеница да се суочавају с физичким изазовима попут менструалних грчева и порођајних трудова, због чега се сматрају отпорнијима. Ову популарну тезу одлучила је да провјери екипа култне емисије Myth Busters.
Тим је спровео експеримент с добровољцима оба пола. Задатак је био једноставан, али неугодан: држати руку уроњену у посуду с леденом водом што је дуже могуће, уз горњу границу од три минута. Након истека тог времена, учесницима је речено да изваде руку, преноси Б92.
Иако су неки мушкарци издржали до самог краја, док су поједине жене одустале раније, просјечни резултати показали су да су жене у овом тесту ипак демонстрирале већу издржљивост.
Истраживачи су отишли корак даље како би проверили претпоставку да жене које су се породиле имају још виши праг бола. Када су издвојили и анализирали податке жена које су се породиле без употребе аналгетика, открили су да та група заиста има знатно вишу толеранцију на бол.
Међутим, занимљив је обрт уочен код жена које нису рађале. Оне су у експерименту постигле чак нешто слабије резултате од мушкараца. Према овоме, чини се да искуство екстремног бола, попут природног порођаја, заиста може трајно повећати општу толеранцију на бол.
Иако овакве расправе често дјелују као безазлена забава на интернету, перцепција о различитој толеранцији на бол може имати озбиљне посљедице у стварном свијету. На примјер, увјерење да жене "природно" боље подносе бол може довести до тога да се њихове здравствене тегобе у медицинском систему не схватају једнако озбиљно као мушке.
Овај проблем је још израженији код жена припадница мањинских група, које се често суочавају с нетачним и штетним стереотипима о томе да могу поднијети знатно више бола, због чега се њихове притужбе ређе уважавају.
Такође, експеримент није узео у обзир особе које живе с хроничним болом. То стање с временом може драстично промијенити перцепцију – бол који би здрава особа на скали оцијенила седмицом, неко ко годинама трпи болове може доживјети као јединицу. Све то потврђује да је бол много сложенија појава него што се на први поглед чини те да је доживљај бола веома индивидуалан.
