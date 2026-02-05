Минић: Све указује да ће Каран поново побиједити

Извор:
Члан Главног одбора СНСД-а Саво Минић рекао је да све указује на то да ће резултат на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске бити исти и да је побједник кандидат ове странке Синиша Каран.
Минић је рекао новинарима у Бањалуци да су грађани Републике Српске свјесни да су ово избори између Републике Српске и Сарајева, односно Централне изборне комисије БиХ.
"Видјећете да ће све опет бити исто и опет ћемо слушати причу о једном, два, пет или десет гласова", сматра Минић.
Он је указао на чињеницу да ЦИК не реагује на то што је кандидат опозиције Бранко Блануша увелико у предизборној кампањи која је забрањена.
"ЦИК не реагује, али то и не чуди имајући у виду да нам је поништио 15.000 гласова који апсолутно нису били спорни. Јасно да је Синиша Каран побиједио, али поново имамо атак на ту побједу", рекао је Минић.
Он је напоменуо да је амбасадоре Велике Британије и Јапана у БиХ, са којима се јуче састао у Бањалуци, питао да ли је могуће да на тако једноставним изборима још нема коначних резултата.
Поновљени пријевремени избори за предсједника Српске биће одржани у недјељу, 8. фебруара, на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица, а право гласа има укупно 84.474 бирача.
