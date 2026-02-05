Logo
Large banner

Минић: Све указује да ће Каран поново побиједити

Извор:

СРНА

05.02.2026

14:18

Коментари:

0
Минић: Све указује да ће Каран поново побиједити
Фото: АТВ

Члан Главног одбора СНСД-а Саво Минић рекао је да све указује на то да ће резултат на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске бити исти и да је побједник кандидат ове странке Синиша Каран.

Минић је рекао новинарима у Бањалуци да су грађани Републике Српске свјесни да су ово избори између Републике Српске и Сарајева, односно Централне изборне комисије БиХ.

"Видјећете да ће све опет бити исто и опет ћемо слушати причу о једном, два, пет или десет гласова", сматра Минић.

Он је указао на чињеницу да ЦИК не реагује на то што је кандидат опозиције Бранко Блануша увелико у предизборној кампањи која је забрањена.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Нећемо толерисати мијешање у изборни процес

"ЦИК не реагује, али то и не чуди имајући у виду да нам је поништио 15.000 гласова који апсолутно нису били спорни. Јасно да је Синиша Каран побиједио, али поново имамо атак на ту побједу", рекао је Минић.

Он је напоменуо да је амбасадоре Велике Британије и Јапана у БиХ, са којима се јуче састао у Бањалуци, питао да ли је могуће да на тако једноставним изборима још нема коначних резултата.

Поновљени пријевремени избори за предсједника Српске биће одржани у недјељу, 8. фебруара, на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица, а право гласа има укупно 84.474 бирача.

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

Синиша Каран

Република Српска

prijevremeni izbori

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Орбан: Нећемо толерисати мијешање у изборни процес

Свијет

Орбан: Нећемо толерисати мијешање у изборни процес

33 мин

0
Очекује се рекордна производња кафе

Економија

Очекује се рекордна производња кафе

35 мин

0
Минић: Биће санирана штета на путу Трново - Фоча

Република Српска

Минић: Биће санирана штета на путу Трново - Фоча

36 мин

0
Који спорт је идеалан за који хороскопски знак

Занимљивости

Који спорт је идеалан за који хороскопски знак

41 мин

0

Више из рубрике

Минић: Биће санирана штета на путу Трново - Фоча

Република Српска

Минић: Биће санирана штета на путу Трново - Фоча

36 мин

0
Додик са генералом Мајклом Флином

Република Српска

Додик разговарао са генералом Мајклом Флином

42 мин

0
Врањеш: Хистерија у Сарајеву најбоље показује значај посјете делегације Српске Америци

Република Српска

Врањеш: Хистерија у Сарајеву најбоље показује значај посјете делегације Српске Америци

55 мин

0
Зоран Шкребић и Саво Минић потписали меморандум о заједничким политикама

Република Српска

Потписан Меморандум о заједничким политикама

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

47

Санацијом далековода "Папирница" до стабилнијег електроснабдијевања ужег центра Козарске Дубице

14

39

Јокић изненадио навијачицу: Почела је да плаче - ФОТО

14

38

Стевандић: Је ли БиХ луда?

14

35

Министарство: Бодирога више пажње посвећује рил снимцима него људским животима

14

27

Ко је осјећајнији током интимног односа - мушкарци или жене?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner