Потписан Меморандум о заједничким политикама

Извор:

АТВ

05.02.2026

13:45

Коментари:

0
Зоран Шкребић и Саво Минић потписали меморандум о заједничким политикама
Фото: АТВ

Премијер Републике Српске Саво Минић и предсједник Уније послодаваца Српске Зоран Шкребић потписали су данас у Бањалуци Меморандум о заједничким политикама који представља сет реформских мјера и активности за период 2026-2028. година.

"Циљ је да нађемо одговоре и да у што већој динамици нађемо одређене теме како бисмо поправљали привредни амбијент и привредне процесе, али и остварили што боље услове за становништво. Најбитнији су економија, јавни сектор и демографија. Када је у питану економија, треба да подстакнемо технолошки развој у привреди да би пронашли рјешење за конкуренцију из Азије и Африке. Имаћемо имплементациони одбор који ће пратити меморандум и акциони план", рекао је предсједник Уније послодаваца Српске Зоран Шкребић.

Минић је истакао да је ово је озбиљна сарадња која се прави у једној позитивној динамици.

"Ово су људи са којима са сарађивао док сам био у привреди и имао сам повјерења у њих. Направићемо акциони план око свих проблема у привреди. Свјесни смо да не можемо у цјелости ријешити проблеме, али можемо да помогнемо. Влада кроз своје уредбе, меморандуме, правилнике и остало мора да помогне како би се поправио привредни амбијент. Убијеђен сам да ће ово бити један озбиљан и нови почетак и да ће се све оно о чему смо до сада писали и причали остварити. Морамо бити сервис свим привредницима који већ раде али и за оне који ће тек доћи, да све буде повезано од локалних заједница до Владе Републике Српске", казао је Минић и додао да су привреда и демографија најбитнији циљеви.

Саво Минић

Зоран Тегелтија

Unija poslodavaca

memorandum

