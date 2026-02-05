Потписан Меморандум о заједничким политикама

Извор:
АТВ
05.02.2026
13:45
Коментари:0
Премијер Републике Српске Саво Минић и предсједник Уније послодаваца Српске Зоран Шкребић потписали су данас у Бањалуци Меморандум о заједничким политикама који представља сет реформских мјера и активности за период 2026-2028. година.
"Циљ је да нађемо одговоре и да у што већој динамици нађемо одређене теме како бисмо поправљали привредни амбијент и привредне процесе, али и остварили што боље услове за становништво. Најбитнији су економија, јавни сектор и демографија. Када је у питану економија, треба да подстакнемо технолошки развој у привреди да би пронашли рјешење за конкуренцију из Азије и Африке. Имаћемо имплементациони одбор који ће пратити меморандум и акциони план", рекао је предсједник Уније послодаваца Српске Зоран Шкребић.
Минић је истакао да је ово је озбиљна сарадња која се прави у једној позитивној динамици.
"Ово су људи са којима са сарађивао док сам био у привреди и имао сам повјерења у њих. Направићемо акциони план око свих проблема у привреди. Свјесни смо да не можемо у цјелости ријешити проблеме, али можемо да помогнемо. Влада кроз своје уредбе, меморандуме, правилнике и остало мора да помогне како би се поправио привредни амбијент. Убијеђен сам да ће ово бити један озбиљан и нови почетак и да ће се све оно о чему смо до сада писали и причали остварити. Морамо бити сервис свим привредницима који већ раде али и за оне који ће тек доћи, да све буде повезано од локалних заједница до Владе Републике Српске", казао је Минић и додао да су привреда и демографија најбитнији циљеви.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч1
Најновије
Најчитаније
14
47
14
39
14
38
14
35
14
27
Тренутно на програму